নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সাংবাদিক অভিসাৰ শৰ্মাক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু হৈ থকা এক গোচৰত চাৰি সপ্তাহৰ বাবে প্ৰদান কৰে অন্তৱৰ্তীকালীন সকাহ প্ৰদান কৰে । এই এফ আই আৰৰ ওপৰত কৰা এক আলোচনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ বাবে তৰা হৈছিল ।
এই গোচৰত ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দৰেশ আৰু ন্যায়াধীশ এন কোটেশ্বৰ সিংহই শুনানি গ্ৰহণ কৰে । বিচাৰপীঠে শৰ্মাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা কপিল চিব্বালৰ প্ৰতিবেদন শুনাৰ পাছত অন্তৱৰ্তীকালীন সকাহ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । চিব্বালে নিজৰ মক্কেলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফ আই আৰ সজোৰে বিৰোধিতা কৰি প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ কি কৰিছিল ?
বিচাৰপীঠে শৰ্মাক কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ উঠাই ল'বলৈ গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰক । বিচাৰপীঠক জনোৱা হৈছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰথমেই এনে এক গোচৰত হস্তক্ষেপ কৰিছিল । বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোক এই গোচৰৰ বিচাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় আৰু সেয়ে শৰ্মাক স্থানীয় উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে ।
চিব্বালে এইক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কয় যে গোচৰটো উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাটো উচিত নহ'ব । ইফালে বিচাৰপীঠে শৰ্মাক উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাবৰ কাৰণে অন্তৱৰ্তীকালীন সকাহ প্ৰদান কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ১৫২ ৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰি উত্তৰ বিচাৰে ।
অধিবক্তা সুমীৰ চৌঢ়ীৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে কোৱা হয় যে এই এফ আই আৰ এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে, এটা ব্যক্তিগত ইউটিউব চেনেলত প'ষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে তৰা অভিযোগত ভিত্তিত দাখিল কৰা হৈছে । য'ত ৩০০০ বিঘা আদিবাসীৰ ভূমি এটা ব্যক্তিগত সংস্থাক আৱণ্টিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু আদিবাসীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় চিন্তা-চৰ্চা আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা চৰকাৰী সিদ্ধান্তক উদঙাই দিছিল ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হয় যে অভিযুক্তৰ দ্বাৰা আপলোড কৰা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এনেদৰে আৱণ্টন সন্দৰ্ভত এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে শাসনাধিস্থ চৰকাৰৰ সাৰ্বজনিক মহত্বৰ ওপৰত ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰাৰ বিপৰীতে বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি কৰাৰহে আলোচনা কৰা হয় ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি অভিযুক্তৰ মন্তব্য মনেসজা নহয়, বিপৰীতে তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত, যাৰ সত্যাসত্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণৰ ভিডিঅ' ক্লিপত স্পষ্ট । ইয়াত কোৱা হৈছে যে চৰকাৰী নীতি, কাৰ্যপ্ৰণালী তথা ৰাজনীতিৰ আলোচনা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ১৫২ অধীনত অপৰাধ নহয় ।
উল্লেখ্য যে শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এটা ব্যক্তিগত অভিযোগৰ আধাৰত গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । দোষ আছিল যে শৰ্মাৰ দ্বাৰা ৮ আগষ্টত তেওঁৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰদায়িক চাপ আৰু ৰাজ্যৰ জনতাৰ মাজত অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিছে । শৰ্মাৰ ওপৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ কেইবাটাও ধাৰা লগোৱা হৈছে, যাৰ ভিতৰত ধাৰা ১৫২ আৰু ১৯৬ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।