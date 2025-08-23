ভুৱনেশ্বৰ : ওড়িশা ভ্ৰমণ কৰা বেছিভাগ দৰ্শনাৰ্থী আৰু পৰ্যটকৰ বাবে সোণালী ত্ৰিভুজ—ভুৱনেশ্বৰ-পুৰী-কোনাৰ্ক—এইটোৱেই একমাত্ৰ চিহ্ন যিয়ে ৰাজ্যখনৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু উত্তৰাধিকাৰক সংজ্ঞায়িত কৰে । ইন্দ্ৰাণীৰ বাবে অৱশ্যে ইয়াৰ মাজৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ শ শ স্থানে ৰাজ্যখন আৰু ইয়াৰ বিশাল শিল্প ভঁৰালক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰে, যাৰ বহুখিনি চুকে-কোণে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ইয়াৰ তাৎপৰ্য হেৰুৱাই পেলাইছে ।
পাৰ্থক্যটো হ’ল অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইন্দ্ৰাণী একালৰ দৰ্শনাৰ্থী বা পৰ্যটক নাছিল । যেতিয়া তেওঁ বিয়া হৈ ৰাজ্যখনক নিজৰ দ্বিতীয় ঘৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, তেতিয়া তেওঁ ওড়িশাৰ সকলো বস্তুৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে আকৃষ্ট হৈ পৰিছিল—স্বামী সৌম্যকে ধৰি ।
ত্ৰিশৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে ভ্ৰমণ অনুৰাগী ইন্দ্ৰাণীয়ে পৰিকল্পনাতকৈ আৱেগৰ দ্বাৰা অধিক পৰিচালিত হৈ ওড়িশাক পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰাটোক নিজৰ পচন্দৰ প্ৰকল্প হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল । ইতিহাসৰ গভীৰতাত সোমাই পৰা সম্পদসমূহ উন্মোচন কৰিব পাৰিবনে, মাত্ৰ এই প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণাটো মনত ৰাখিয়েই দম্পতীটোৱে নিজৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ওলাই আহিল ৷
ওড়িশাৰ গঞ্জাম জিলাৰ বেলাগুন্থাৰ পৰা কেইকিলোমিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত এখন গাঁৱৰ বিষয়ে আমাৰ মাজৰ অতি কমেইহে জানে । ইয়াত এদল মহিলাই কাগজৰ পাল্পৰ পৰা মুখা তৈয়াৰ কৰে, যিবোৰ এতিয়া বিলুপ্তিৰ পথত । একেদৰে নন্দপুৰৰ নিমাপাৰা নামৰ এখন সৰু গাঁৱৰ বিষয়ে অতি কম সংখ্যকেহে গম পাব, য’ত এদল মহিলাই দিনটোত পাঁচ ঘণ্টা সময় উচৰ্গা কৰি নাৰিকল আৰু পাটৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত শিল্পকলা তৈয়াৰ কৰে, যিবোৰ কেৱল শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বহনক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰতো অনন্য ।
কিন্তু কেইমাহমানৰ ভিতৰতে ইন্দ্ৰাণী আৰু সৌম্যই গম পালে যে তেওঁলোকে এনে ঠাইত উপনীত হ’ল যিবোৰ মানচিত্ৰৰ এটা অংশহে আছিল যদিও স্পষ্টভাৱে সংজ্ঞায়িত কৰা হোৱা নাছিল । “ইতিহাসৰ কথা ক’বলৈ ইচ্ছুক কোনোবা এজনৰ আস্থা লাভ কৰাটো সদায় এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে । শিল্প আৰু শিল্পীক প্ৰান্তীয়কৰণ কৰা ঠাইবোৰলৈ আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা মানুহক লগ পোৱাটো আমাৰ ভাগ্য ভাল আছিল । আমি এনে কাহিনীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছিলো, সেয়েহে আমি বস্তুবোৰ পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ।” ইন্দ্ৰাণীয়ে কয় ৷
বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰচাৰৰ ফলত বিশিষ্ট স্থানসমূহে বিশ্বৰ দৃশ্যপটত নিজৰ নাম উজলাই তোলাত সহায় কৰিছে যদিও দশক দশক ধৰি চলি থকা অৱহেলাই বহুতো কম পৰিচিত শিল্পকলা আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিস্থলসমূহক বিলুপ্তিৰ দিশে ঠেলি দিছে ।
৪০ বছৰীয়া ইন্দ্ৰাণী আৰু তেওঁৰ স্বামী সৌম্যই (৪৪) এই স্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো শিল্পকলাক জীয়াই ৰখা লোকসকলক লগ পোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । দম্পতীটোৱে অন্বেষণ, নথিভুক্ত আৰু উজ্জ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা শৈলীসমূহৰ ভিতৰত আছে আৰিলো গাঁৱৰ এপ্লিক আৰ্ট, নাধনা গাঁৱৰ নাৰিকল কয়লাৰ শিল্প, বিছিমাত্ৰীৰ পৰা পাটৰ লেচৱৰ্ক, দেউলিয়াথেংগাৰ পৰা তালাপাটাচিত্ৰ, কেশনা গাঁৱত ক’লা শিলৰ খোদিত, চধিয়াপল্লী গঞ্জামত পেপিয়াৰ-মাচে, বেলগুণ্টাৰ পৰা পিতলৰ কাম আৰু মাছৰ শিল্প, ২৫ চনত টুম্বা শিল্প (গাউৰ্ডৰ পৰা নিৰ্মিত) । ৰায়গড়া গাঁও, সাদেবাৰেনীৰ ডোক্ৰ শিল্প আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ বৌদ্ধ শিল্পীৰ দ্বাৰা পট্টাচিত্ৰ আৰু মণিয়াবন্ধ বোৱা ।
তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ কথা কওঁতে ইন্দ্ৰাণীয়ে কয় যে কেনেকৈ কেইবছৰমান পূৰ্বে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ নামৰ হোমষ্টে এটা আৰম্ভ কৰিছিল । "আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে বেছিভাগ মানুহেই ব্যৱসায়ৰ বাবেহে ওড়িশালৈ আহে, কোনো গন্তব্যস্থানৰ বাবে নহয়—যেনে কেৰালা বা হিমাচল প্ৰদেশ । আমি বিচাৰিছিলো যে আমাৰ অতিথিসকলে এটা স্থায়ী আৰু নিমজ্জিত অভিজ্ঞতা লাভ কৰক," ইন্দ্ৰাণীয়ে কয় । সৌম্য এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল আৰু ইন্দ্ৰাণী ভ্ৰমণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল, সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ অতিথিসকলৰ বাবে ওড়িশাৰ গোপনীয়—কম পৰিচিত গন্তব্যস্থানসমূহ—উন্মোচন আৰু নথিভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । "অৱশেষত স্বনিৰকৈও অধিক আমি ওড়িশা বিতংভাৱে অন্বেষণ কৰাৰ ব্যস্ত হ'লোঁ । আমি কাহিনী বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মানুহৰ সৈতে সেইবোৰ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । ওড়িশাত বহুত কিবাকিবি চাবলগীয়া আছে—এয়া এক অন্তহীন কাহিনী," তেওঁ কয় ।
এই দম্পতীয়ে যি আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেয়া আছিল আচৰিত । “পিপিলী আৰু ৰঘুৰাজপুৰৰ দৰে ঠাইবোৰ আচৰিত, কিন্তু শিপিনী গাঁৱত কিছুমান আচৰিত কামো ঘটি আছে যিবোৰ কেতিয়াও চকুত নপৰে । গঞ্জামত আমি এনে এখন গাঁৱলৈ গৈছিলো, য’ত মহিলাসকলে কাগজৰ পাল্পৰে নিৰ্মিত মুখা তৈয়াৰ কৰিছিল । মই কেতিয়াও দেখা নাছিলো মুখাত ৰঙৰ ইমান সুন্দৰ ব্যৱহাৰ । কিন্তু মহিলাসকল, বেছিভাগেই গৃহিণী, চকুলোৰে ওলাইছিল, আমাক কৈছিল যে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি কেনেকৈ আশা হেৰুৱাই পেলাইছে । সেয়া আছিল আমাৰ বাবে এক টাৰ্নিং পইণ্ট,” ইন্দ্ৰাণীয়ে কয় । তেওঁ লগতে কয়, “আমি এই শিল্পীসকলৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।”