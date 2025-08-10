নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ এছিয়াটিক সিংহৰ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ২০২০ চনত এই সংখ্য়া আছিল ৬৭৪ টা । ২০২৫ চনত এই সংখ্য়া ৮৯১ টালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ তথ্য় পোহৰলৈ আহিছে । এই তথ্য় মতে, ২০২০ চনৰ পৰা ২০২৫ লৈকে ৩২.২ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । দেওবাৰে ১৬ সংখ্য়ক সিংহৰ সংখ্যাৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য় প্ৰকাশ পাইছে ।
পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰাপ্তবয়স্ক মাইকী এছিয়াটিক সিংহৰ সংখ্যা ২৬০-৩৩০ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে (২৬.৯ শতাংশ) । এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰজনন সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । বাৰ্ডা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত উপগ্ৰহীয় সংখ্যাত সিংহৰ মুঠ সংখ্যা ৪৯৭ টা লাভ কৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ জেটপুৰ আৰু সংলগ্ন এলেকা আৰু বাব্ৰা-জাছদান আৰু সংলগ্ন এলেকাৰ নটা স্থানত উপগ্ৰহীয় সংখ্যাৰ তথ্য় লাভ কৰা হৈছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিড'ৰ অঞ্চলসমূহত একেলগে অভিলেখসংখ্য়ক ২২ টা সিংহ পোৱা গৈছে ।
এই উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে X ত পোষ্ট কৰিছে, "ভাৰত এছিয়াটিক সিংহৰ আবাসস্থল হিচাপে গৰ্বিত । বিগত কেইবাবছৰত আমাৰ সিংহৰ সংখ্যা নিয়মীয়াভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৫ চনৰ ৫২৩ টা সিংহৰ পৰা ২০২৫ চনত ৮৯১ টা সিংহলৈ বৃদ্ধি হৈছে । বিশ্ব সিংহ দিৱসত আমাৰ সিংহক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু জীয়াই ৰাখিবলৈ সহায় কৰো । সিংহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সঁচা প্ৰেমৰে সকলো লোকক মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ।"
India draws immense pride from being home to the Asiatic Lion 🦁. Over the last few years, our lion population has grown steadily. From 523 lions in 2015 to 891 lions in 2025, we have registered a phenomenal success.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) August 10, 2025
On World Lion Day, let us resolve to protect our lions and… pic.twitter.com/D2f9yOB4Tc
বিগত দশকত সিংহৰ সংখ্যা ২০১৫ চনৰ ৫২৩ টাতকৈ ২০২৫ চনলৈ ৮৯১ টালৈ বৃদ্ধি হৈছে । অৰ্থাৎ ৭০.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । বিতৰণৰ এলাকা ৫৯.০৯ শতাংশলৈ বাঢ়িছে ।
আমৰেলী জিলাত বৰ্তমান সৰ্বাধিক সিংহৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইয়াত ৮২টা মতা প্ৰাপ্তবয়স্ক, ১১৭ প্ৰাপ্তবয়স্ক মাইকী সিংহ আৰু ৭৯টা পোৱালী সিংহ আছে । অঞ্চল ভিত্তিত মিতিয়ালা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু সংলগ্ন অঞ্চলত (১০০ শতাংশ) সৰ্বাধিক বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ পিচতেই ভৱনগৰ মেইনলেন্ডত (৮৪ শতাংশ) আৰু দক্ষিণ-আবা অঞ্চলত (৪০ শতাংশ) আছে ।
কিছুমান অঞ্চলত এই সংখ্য়া হ্ৰাস পাইছে :
গিৰনাৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত (-৪%) আৰু ভৱনগৰত উপকূলত (-১২%) এই সংখ্য়া হ্ৰাস পাইছে । প্ৰতিবছৰে ১০ আগষ্টত উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব সিংহ দিৱস । বিশ্বজুৰি সিংহৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে । গুজৰাটত এছিয়াটিক সিংহ হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতীক । সাংস্কৃতিক ধন হিচাপে গণ্য় কৰা এই বাঘ কেৱল সৌৰাষ্ট্ৰ অঞ্চলত পোৱা যায় । চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ নিয়মিত চেষ্টা, সিংহ প্ৰকল্পৰ অধীনত আৰু গুজৰাট চৰকাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰতিকৃতিৰ জীৱন আৰু বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই সংখ্য়া বৃদ্ধি পাইছে ।