চান্দাউলী (উত্তৰ প্ৰদেশ) : ভাৰতীয় ৰে’লৱেই ৭টা ইঞ্জিনেৰে কঢ়িয়াই অনা ৩৪৫ টা দবাৰে গঠিত সৰ্বাধিক দীঘলীয়া মালবাহী ৰে’ল চলাই নতুন অভিলেখ গঢ়িছে ৷ এই ৰে’লখন এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল মালবাহী ৰে’ল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
পূব কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সংমণ্ডলে ছয়টা বক্স ৰেক যোগ কৰি গঠিত ৪.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰে’ল ‘ৰুদ্ৰাস্ত’ সফলতাৰে চলাই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ৷
ৰে’লৱেৰ এজন বিষয়াই কয়, "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সংমণ্ডল (ডি ডি ইউ)ৰ গঞ্জখোৱাজা ষ্টেচনৰ পৰা 'ৰুদ্ৰাস্ত' সফলতাৰে চলোৱা হৈছিল ৷ এই মালবাহী ৰে'লখন প্ৰায় ৪.৫ কিলোমিটাৰ দীঘল আছিল, যিখন ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ আটাইতকৈ দীঘল মালবাহী ৰে'ল ৷ গঞ্জখোৱাজা ষ্টেচনৰ পৰা গড়হোৱা ৰোড ষ্টেচনলৈ ২০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গড়ে ৪০ কিলোমিটাৰ বেগত ৫ ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিছিল ৷"
ৰে’লখনৰ পৰীক্ষামূলক যাত্ৰাৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে X ত কয়, “‘ৰুদ্ৰাস্ত’ - ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল মালবাহী ৰে’ল (৪.৫ কিলোমিটাৰ দীঘল) ৷” সংমণ্ডল ৰে’লৱে পৰিচালক (ডি আৰ এম) উদয় সিং মীনাই জনোৱা মতে, দ্ৰুত লোডিং আৰু সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে ডি ডি ইউ সংমণ্ডলৰ পৰা ধনবাদ সংমণ্ডললৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷
"এইটো এটা নতুন পৰীক্ষণ, যাৰ ফলত সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ আৰু কঢ়িওৱাৰ কাম ক্ষিপ্ৰ হ'ব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল সম্পদৰ ৰাহি নহয়, সময়ৰো ৰাহি হ'ব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ৰে'লৱে উপকৃত হ'ব ৷" মীনাই কয় ৷
মীনাৰ উদ্ধৃতি দি পি টি আইয়ে জনোৱা মতে, বৃহস্পতিবাৰে চন্দাউলীৰ গঞ্জখোৱাজা ৰে’লৱে ষ্টেচনৰ পৰা ঝাৰখণ্ডৰ গড়হোৱালৈ পৰীক্ষামূলক যাত্ৰা কৰা হৈছিল, য’ত ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিটত ২০৯ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা হৈছিল ৷
তিনিটা দীঘলীয়া দূৰত্বৰ ৰেক (দুখনকৈ মাল ট্ৰেইন) একত্ৰিত কৰি ৰুদ্ৰাস্ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ তেওঁ কয় যে ইয়াত মুঠ ৩৪৫ টা দবা আছিল, ইয়াৰে এটা খালী দবাত ৭২ টন সামগ্ৰী ভৰ্তি আছিল ৷ মীনাই কয়, "৫৯টা দবাৰ পিছত সন্মুখত দুটা ইঞ্জিন আৰু প্ৰতিটো ৰেকৰ কাষে কাষে এটা ইঞ্জিন সংলগ্ন কৰা হৈছিল ৷ মুঠতে সাতটা ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ এটা ৰেকত ৫৯টা দবা আছিল ৷ এক প্ৰকাৰে পাঁচখন মালবাহী ৰে'ল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ শাৰী পাতি ৰখা হৈছিল, প্ৰথমখন মালবাহী ৰে'লত দুটা ইঞ্জিন আছিল ৷" পূব কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ পাঁচটা বিভাগ আছে - ডি ডি ইউ, ধনবাদ, দনাপুৰ, সমস্তীপুৰ আৰু সোণপুৰ ৷
বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল মালবাহী ৰে’ল
এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ দীঘল মালবাহী ৰে’লখনৰ দৈৰ্ঘ আছিল ৭.৩৫৩ কিলোমিটাৰ (২৪,১২৩ ফুট ১১.৬১ ইঞ্চি) আৰু ইয়াত ৬৮২ টা অক্সিজেন দবা আছিল যাক ৮খন শক্তিশালী ডিজেল-বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনেৰে টানি নিয়া হৈছিল । গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বি এইচ পি আইৰন অৰে একত্ৰিত কৰিছিল ।
গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, "২০০১ চনৰ ২১ জুনত কোম্পানীটোৰ নিউমেন আৰু য়াণ্ডি খনিৰ পৰা ২৭৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প'ৰ্ট হেডলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিছিল । ৰে'লখনৰ ওজন আছিল অবিশ্বাস্যভাৱে ৯৯,৭৩২.১ মেট্ৰিক টন । ইয়াৰ চকা আছিল ৫,৬৪৮ টা ।"