উত্তৰ-পূবৰ মহিলাক নিৰ্যাতন ! নিলম্বন আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক

দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ আশ্ৰম এলেকাত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাই আৰক্ষীৰ এজন সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

নতুন দিল্লী: ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত পুনৰ এবাৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন মহিলা ৷ এইবাৰ এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৷ দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ আশ্ৰম এলেকাত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাই আৰক্ষীৰ এজন সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হয় ৷ থানাৰ বাহিৰত বহুসংখ্যক স্থানীয় লোক সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ।

বিগত ১৩ ছেপ্টেম্বৰত অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । আৰক্ষী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে পুৱা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত লাভ কৰা এটা ফোনকলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকী গৈছিল মহাৰাণীবাগ অঞ্চললৈ ৷ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় ৪০ টাকৈ অবৈধ সুৰাৰ বটল জব্দ কৰে ।

এই অভিযানৰ প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পাছত থানালৈ আহে আন এটা ফোনকল ৷ এই ফোনকলটো আছিল এগৰাকী মহিলাৰ ৷ তেওঁ আৰক্ষীক সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অসৎ আচৰণৰ অভিযোগ দাখিল কৰে ৷

আনকি মহিলাগৰাকীয়ে কিছুসময় পূৰ্বে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী জোৱানজনে তেওঁক নিৰ্যাতন আৰু অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । এই অভিযোগৰ পাছতে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুসংখ্যক লোক থানাৰ বাহিৰত সমবেত হৈ শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । জানিব পৰা মতে, দিল্লীত বাস কৰি অহা এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্যত ৷ অৱশ্যে কোনখন ৰাজ্যত সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰা নাই ৷

দক্ষিণ-পূব দিল্লী আৰক্ষীৰ উপ-আয়ুক্তই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক বিশদ বিৱৰণযুক্ত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । ডি চি পিৰ মতে অভিযানৰ সময়ত বিপুল পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ উপ-আয়ুক্তৰ মতে আৰক্ষীৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফোন কৰে ।

