প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা: উন্নত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান
নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক সম্ভাষণ জনাই উন্নত আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ সংকল্প বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনায় ।
Published : September 22, 2025 at 1:45 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি । এই নৱৰাত্ৰি উৎসৱ আৰম্ভণিৰ দিনা সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাত কয় যে এইবাৰ এই শুভ সময়ছোৱা বিশেষ, ‘স্বদেশী’ মন্ত্ৰই 'জি এছ টি-সঞ্চয় উৎসৱ'ৰ লগতে নতুন শক্তি কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ সকলো নাগৰিককে উন্নত আৰু 'আত্মনিৰ্ভৰ' (স্বাৱলম্বী) ভাৰতৰ সংকল্প বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে এক সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।
উৎসৱৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জনগণৰ সৌভাগ্য আৰু সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি, নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত মাতৃ শৈলপুত্ৰীৰ পূজা আৰু আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ বিশেষ দিন । মাতৃৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে সকলোৰে জীৱন সৌভাগ্য আৰু সুস্বাস্থ্যৰে পৰিপূৰ্ণ হওক ।"
"এইবাৰ নৱৰাত্ৰিৰ এই শুভ অনুষ্ঠানটো অতি বিশেষ । জি এছ টি সঞ্চয় মহোৎসৱৰ সমান্তৰালভাৱে এই সময়ছোৱাত স্বদেশীৰ মন্ত্ৰই এক নতুন শক্তি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে । আহক আমি এখন উন্নত আৰু স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ সংকল্প পূৰণৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰে একত্ৰিত হওঁ ।" তেওঁ লগতে আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, সোমবাৰৰ পৰা বিপুলসংখ্যক সামগ্ৰীৰ ওপৰত জি এছ টিৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাটো কাৰ্যকৰী হৈছে । দেওবাৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত মোদীয়ে ইয়াক সঞ্চয় উৎসৱৰ সৈতে তুলনা কৰে । থলুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে ‘স্বদেশী’য়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক যিদৰে শক্তি প্ৰদান কৰিছিল, ঠিক সেইদৰেই দেশৰ সমৃদ্ধিত শক্তি প্ৰদান কৰিব । নিজৰ ভাষণত তেওঁ কয়, "আমি প্ৰতিখন ঘৰক স্বদেশীৰ প্ৰতীক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব । আমি প্ৰতিখন দোকানক স্বদেশীৰে (সামগ্ৰী) সজাই তুলিব লাগিব ।"
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা
ইফালে নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে সকলোকে শক্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰজ্ঞাৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে দেৱী দুৰ্গাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰে । ৰাধাকৃষ্ণনে X পোষ্টত লিখিছে, "শুভ নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেশবাসীক উষ্ম শুভেচ্ছা ! মা দুৰ্গাই আমাক শক্তি, প্ৰজ্ঞা আৰু সম্প্ৰীতিৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু প্ৰতিখন ঘৰ আনন্দ আৰু মংগলেৰে উপচাই তোলক ।"