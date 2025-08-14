তেজপুৰ: কাইলে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । নতুন দিল্লীতো অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ব দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা MY Bharat Itanagar-এ জনাই যে সংস্থাৰ এজন যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে কাইলৈ (১৫ আগষ্ট) নতুন দিল্লীৰ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাবে বিবেচিত হৈছে ।
সংস্থাটোৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক গুপেশ পাণ্ডেই কয় যে নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিশেষ অতিথি হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা MY Bharat ৰ এজন দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেৱক তথা গতিশীল সমাজকৰ্মী টকম ৰেগামক বিশেষ অতিথি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে ।
ৰেগামৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু ই যুৱ সবলীকৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী নিষ্ঠাক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি পাণ্ডেই জনায় । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত ইয়াতে তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিশিষ্ট অতিথিৰ দল এটাৰ সৈতে যোগদান কৰিব ।
এজন উদীয়মান যুৱ নেতা ৰেগামে ২০২৪ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ সংসদত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ লগতে বিক্ষিত ভাৰত যুৱ নেতা আলোচনাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ঘোষণাপত্ৰ বিজয়ী আছিল । জনসংযোগৰ প্ৰতি তেওঁৰ আবেগ আৰু অধিক প্ৰতিফলিত হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক বিনিময় এলেকাৰ যুৱ বিনিময় কাৰ্যসূচী, জয় ভীম পদযাত্ৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্মোচন বিনিময় কাৰ্যসূচী আৰু অষ্টম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল যুৱ মহোৎসৱকে ধৰি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পদক্ষেপত তেওঁৰ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে ইউথ ইন একচন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়ং মিছন এডভেঞ্চাৰ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি । এই মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যুৱ নেতৃত্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু দুঃসাহসিক কৰ্মভিত্তিক শিক্ষণৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।
ৰেগামে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে থিয় দিছে, যিয়ে জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ অৱদানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান স্বীকৃতিৰও এক প্ৰতীক বুলি পাণ্ডেই জনায় ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাইজে টকম ৰেগামলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সেৱা আৰু উৎকৃষ্টতাৰ যাত্ৰাত অবিৰত সফলতা কামনা কৰে ।