ETV Bharat / bharat

লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ অতিথি হ'ব অৰুণাচলৰ যুৱ নেতা তাকাম ৰেগাম - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

নতুন দিল্লীত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাকম ৰেগাম ।

Arunachal youth leader Takam Regam named special guest for Independence Day at Red Fort
তাকাম ৰেগাম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read

তেজপুৰ: কাইলে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । নতুন দিল্লীতো অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ব দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা MY Bharat Itanagar-এ জনাই যে সংস্থাৰ এজন যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে কাইলৈ (১৫ আগষ্ট) নতুন দিল্লীৰ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাবে বিবেচিত হৈছে ।

সংস্থাটোৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক গুপেশ পাণ্ডেই কয় যে নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিশেষ অতিথি হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা MY Bharat ৰ এজন দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেৱক তথা গতিশীল সমাজকৰ্মী টকম ৰেগামক বিশেষ অতিথি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে ।

ৰেগামৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু ই যুৱ সবলীকৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী নিষ্ঠাক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি পাণ্ডেই জনায় । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত ইয়াতে তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিশিষ্ট অতিথিৰ দল এটাৰ সৈতে যোগদান কৰিব ।

এজন উদীয়মান যুৱ নেতা ৰেগামে ২০২৪ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ সংসদত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ লগতে বিক্ষিত ভাৰত যুৱ নেতা আলোচনাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ঘোষণাপত্ৰ বিজয়ী আছিল । জনসংযোগৰ প্ৰতি তেওঁৰ আবেগ আৰু অধিক প্ৰতিফলিত হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক বিনিময় এলেকাৰ যুৱ বিনিময় কাৰ্যসূচী, জয় ভীম পদযাত্ৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্মোচন বিনিময় কাৰ্যসূচী আৰু অষ্টম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল যুৱ মহোৎসৱকে ধৰি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পদক্ষেপত তেওঁৰ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল ।

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে ইউথ ইন একচন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়ং মিছন এডভেঞ্চাৰ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি । এই মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যুৱ নেতৃত্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু দুঃসাহসিক কৰ্মভিত্তিক শিক্ষণৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।

ৰেগামে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে থিয় দিছে, যিয়ে জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ অৱদানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান স্বীকৃতিৰও এক প্ৰতীক বুলি পাণ্ডেই জনায় ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাইজে টকম ৰেগামলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সেৱা আৰু উৎকৃষ্টতাৰ যাত্ৰাত অবিৰত সফলতা কামনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ৬০ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দেউতাই

লগতে পঢ়ক : ঘোষণা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদক

তেজপুৰ: কাইলে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । নতুন দিল্লীতো অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ব দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা MY Bharat Itanagar-এ জনাই যে সংস্থাৰ এজন যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে কাইলৈ (১৫ আগষ্ট) নতুন দিল্লীৰ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাবে বিবেচিত হৈছে ।

সংস্থাটোৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক গুপেশ পাণ্ডেই কয় যে নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিশেষ অতিথি হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা MY Bharat ৰ এজন দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেৱক তথা গতিশীল সমাজকৰ্মী টকম ৰেগামক বিশেষ অতিথি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে ।

ৰেগামৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু ই যুৱ সবলীকৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী নিষ্ঠাক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি পাণ্ডেই জনায় । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত ইয়াতে তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিশিষ্ট অতিথিৰ দল এটাৰ সৈতে যোগদান কৰিব ।

এজন উদীয়মান যুৱ নেতা ৰেগামে ২০২৪ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ সংসদত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ লগতে বিক্ষিত ভাৰত যুৱ নেতা আলোচনাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ঘোষণাপত্ৰ বিজয়ী আছিল । জনসংযোগৰ প্ৰতি তেওঁৰ আবেগ আৰু অধিক প্ৰতিফলিত হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক বিনিময় এলেকাৰ যুৱ বিনিময় কাৰ্যসূচী, জয় ভীম পদযাত্ৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্মোচন বিনিময় কাৰ্যসূচী আৰু অষ্টম উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল যুৱ মহোৎসৱকে ধৰি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পদক্ষেপত তেওঁৰ সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল ।

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে ইউথ ইন একচন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়ং মিছন এডভেঞ্চাৰ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি । এই মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যুৱ নেতৃত্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু দুঃসাহসিক কৰ্মভিত্তিক শিক্ষণৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।

ৰেগামে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে থিয় দিছে, যিয়ে জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ অৱদানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান স্বীকৃতিৰও এক প্ৰতীক বুলি পাণ্ডেই জনায় ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাইজে টকম ৰেগামলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সেৱা আৰু উৎকৃষ্টতাৰ যাত্ৰাত অবিৰত সফলতা কামনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ৬০ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দেউতাই

লগতে পঢ়ক : ঘোষণা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদক

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠানINDEPENDENCE DAY AT RED FORTARUNACHAL YOUTH LEADER TAKAM REGAMইটিভি ভাৰত অসম79TH INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.