ৰাজ্যত আকৌ ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ! চাৰিওফালে কেৱল হুৱাদুৱা
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাম্বা আৰু আলঙত সামৰিক-অসামৰিক সেৱাৰ দ্বাৰা ভূমিকম্পৰ সাৱধানতাৰ অনুশীলন ।
Published : September 18, 2025 at 10:40 PM IST
তেজপুৰ : ১৪ ছেপ্টেম্বৰ, এক প্ৰবল কম্পনে জোকাৰি গৈছিল অসম তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতক । সেইদিনা বিয়লি ৪.৪১ বজাত হোৱা ৫.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ১৬ কিলোমিটাৰ নিলগত । সেই কম্পনৰ পাচৰে পৰা চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো ।
কেৱল অসমেই নহয়, চুবুৰীয়া কেবাখনো ৰাজ্যত এই কম্পনৰ প্ৰভাৱ অনুভূত হৈছিল । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলং আৰু কাম্বাত ভূমিকম্পৰ ফলত ল'বলগীয়া সাৱধানতা সম্বন্ধে ব্যৱহাৰিক কৌশলগত অনুশীলনৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
ভাৰতীয় সেনা, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী, আৰক্ষী, ভাৰত-তিব্বতী সীমান্ত আৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনে সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া জিলাখনত যৌথভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম ছিয়াং জিলাৰ আলঙত বৃহৎ পৰিসৰৰ লোকৰ মাজত ভূমিকম্পৰ এক মকড্ৰিল অনুষ্ঠিত কৰে ।
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লে.কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱাতে কয়, "বাস্তৱিক পৰিস্থিতিত একাধিক সঁহাৰি দিয়াৰ লগতে সমন্বয় আৰু কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই অনুশীলনে পাঁচটা ভিন্ন স্থানত ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ অনুকৰণ কৰিছিল । বিশেষকৈ চিকিৎসা ইউনিটৰ সৈতে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহক দ্ৰুতভাৱে নিয়োগ কৰাৰ লগতে ইঞ্চিডেণ্ট ৰেচপন্স চিষ্টেমৰ কাঠামোক কাৰ্যত পুংখানুপুংখভাৱে মূল্যায়ন কৰা হৈছিল ।"
মকড্ৰিলত দুৰ্যোগৰ পূৰ্বে লব লগা সাৱধানতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছিল :
উন্নত যোগাযোগ নেটৱৰ্ক, শক্তিশালী লজিষ্টিক সমৰ্থন, সামৰিক আৰু অসামৰিক সংস্থাসমূহৰ মাজত নিৰৱচ্ছিন্ন সমন্বয় । সকলো অংশগ্ৰহণকাৰী শক্তিসমূহে মকড্ৰিলত প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে কেনেকৈ সামূহিক কাৰ্যই সকোল কাম সোনকালে কৰিব পাৰে । যাৰ ফলত দ্ৰুতভাৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব পৰা যায় ।
এই অনুশীলন কেৱল কাৰ্যকৰী সামৰ্থৰ পৰীক্ষাই নহয়, সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ মাজৰ বন্ধনৰ পুনৰ দৃঢ়তাও আছিল । ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল যে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা একক সংস্থাৰ দায়িত্ব নহয়, বৰঞ্চ ই এক মিলিজুলি কৰা কাম । যাৰ বাবে সহযোগিতা, বিশ্বাস আৰু পাৰস্পৰিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।
এই অনুশীলনৰ সফলতাই সকলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান, স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ বাবে সকলো অংশীদাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।