টাৱাঙত সেনাৰ যুদ্ধ কৌশল ৩.০, নেক্সট-জেনেৰেশ্যন যোদ্ধাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন - YUDH KAUSHAL

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত সেনাৰ যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শন । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰদৰ্শন কৰিলে যুদ্ধ কৌশল ৩.০ ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
টাৱাঙত সেনাৰ যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2025 at 7:20 PM IST

3 Min Read

তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং অঞ্চলৰ পূব হিমালয়ৰ কঠিন ভূখণ্ড আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ভাৰতীয় সেনাই সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰে যুদ্ধ কৌশল ৩.০ । প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লে কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে সদৰী কৰে এই কথা । ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং (জি অ’ চি)ৰ উপস্থিতিত এই অনুশীলনত উন্নত প্ৰযুক্তি, কাৰ্যকৰী উদ্ভাৱন আৰু সৈন্যৰ পেছাদাৰী উৎকৃষ্টতাৰ এক উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

বৃহৎ পৰিসৰৰ কৌশলসমূহে ড্ৰ’ন চোৱাচিতা, বাস্তৱ সময়ৰ লক্ষ্য অধিগ্ৰহণ, নিখুঁত আক্ৰমণ, বিমানৰ আধিপত্য আৰু সমন্বিত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ কৌশলৰ প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিকূল পৰিৱেশত কাম কৰাৰ ক্ষমতাক আলোকপাত কৰিছিল । নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠা আঁচনি প্লাটুনসমূহৰ কাৰ্যকৰী আত্মপ্ৰকাশৰ আলোকপাত কৰা হৈছিল, যিয়ে দেখুৱাইছিল যে যুদ্ধৰ কঠিন কৌশলৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মিহলি হৈ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ প্ৰযুক্তিয়ে সমসাময়িক আৰু ভৱিষ্যতৰ সংঘাতত কেনেকৈ নিৰ্ণায়ক ফলাফল প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
টাৱাঙত সেনাৰ যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

যুদ্ধ কৌশল ৩.০ৰ এটা সুকীয়া দিশ আছিল ভাৰতৰ চলি থকা 'পৰিৱৰ্তনৰ দশক'ৰ প্ৰতীক হিচাপে ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ সক্ৰিয় সংহতি । এই সহযোগিতাই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ অধীনত থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা উদ্ভাৱনে কেনেকৈ দ্ৰুতগতিত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ সুবিধালৈ পৰিণত হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰিছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি কৰিছে, সেই কথা প্ৰমাণ কৰে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
ভাৰতীয় সেনাই সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰে যুদ্ধ কৌশল (ETV Bharat Assam)

এই অনুশীলনে উচ্চ উচ্চতাৰ, কঠোৰ জলবায়ুৰ পৰিস্থিতিত সেনাবাহিনীৰ যুদ্ধৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱাৰ বৈধতা প্ৰদান কৰাই নহয়, মানৱবিহীন ব্যৱস্থা, নিখুঁত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বহু-ডমেইন কাৰ্যকৰী ধাৰণা আদি উদীয়মান প্ৰযুক্তিসমূহ আঁকোৱালি লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
নেক্সট-জেনেৰেশ্যন যোদ্ধাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

যুদ্ধ কৌশল ৩.০ৰ সফল পৰিচালনাই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উৎকৃষ্টতা, অভিযোজন ক্ষমতা আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ সাধনাৰ সাৰ্থকতা প্ৰদান কৰে, যিয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ যুদ্ধৰ বাবে ভৱিষ্যত সাজু হৈ থকাৰ অটল সংকল্পৰ সাক্ষ্য হিচাপে থিয় দিছে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত সেনা জোৱানসকল (ETV Bharat Assam)

পূব অৰুণাচলত সম্পন্ন অচ্যুক প্ৰহাৰ:

উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহতে ভাৰতীয় সেনাই পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং অঞ্চলত স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ পদাতিক সৈন্যই ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী (আই টি বি পি)ৰ সমন্বয়ত অনুশীলন অচ্যুক প্ৰহাৰৰ কাম হাতত লয় । চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই যৌথ অনুশীলন – অচ্যুক প্ৰহাৰ(Achook Prahar) কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতিৰ যৌথ বৈধতা হিচাপে কাম কৰিছিল, য’ত দুয়োটা বাহিনীয়ে চিমুলেটেড যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰিস্থিতিত সমন্বিত অগ্নিশক্তিৰ অনুশীলন সম্পন্ন কৰিছিল । তাৎক্ষণিক সঁহাৰি, সঠিকতা আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ফলপ্ৰসূতা বৈধ কৰিবলৈ মৰ্টাৰ, মেচিনগান, ৰকেট আৰু গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
নিখুঁত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

এই বৈধকৰণে ভাৰতীয় সেনা আৰু আইটিবিপিৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আন্তঃকাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, যাৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উচ্চ উচ্চতাৰ কাৰ্য্যকৰী পৰিৱেশত নিৰৱচ্ছিন্ন সমন্বয় নিশ্চিত হৈছিল । অনুশীলন অচ্যুক প্ৰহাৰে দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ বাবে সাজু আৰু সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু চিএপিএফৰ সামূহিক সংকল্পক পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
টাৱাঙত সেনাৰ যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
ভাৰতীয় সেনাই সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰে যুদ্ধ কৌশল (ETV Bharat Assam)

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
নেক্সট-জেনেৰেশ্যন যোদ্ধাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
যুদ্ধ কৌশল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত সেনা জোৱানসকল (ETV Bharat Assam)

Army conducts exercise ‘Yudh Kaushal’ 3.0 in Arunachal Pradesh showcasing next-generation combat readiness
নিখুঁত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

