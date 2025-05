ETV Bharat / bharat

প্ৰতিভা জানো কেৱল হাততেই থাকে ! ভাৰতীৰ জীৱনৰ পাতখিলা এবাৰ আপুনিও লুটিয়াই চাওকচোন - PAINTING WITH MOUTH AND FEET

ভাৰতী... অনন্যা ভাৰতী... ( ETV Bharat )

কুৰুক্ষেত্ৰ: কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সূৰ্যৰ পোহৰে পোহৰাই তোলা ষ্টুডিঅ’ত এগৰাকী যুৱশিল্পী নিজৰ কেনভাছৰ সন্মুখত থিয় হৈ নিজৰ শিল্পকৰ্মত ব্যস্ত । পিছফালৰ পৰা দেখিলে সকলো স্বাভাৱিক যেনেই লাগে, যেন এগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ পৰৱৰ্তী সৃষ্টিৰ কথা চিন্তা কৰি আছে । কিন্তু অলপ ওচৰলৈ বা তেওঁৰ সন্মুখলৈ গ’লে আপুনি নিশ্চুপ হৈ পৰিব, আৱিষ্কাৰ কৰিব যে ভাৰতী অৰ্থাৎ শিল্পীগৰাকী কিছু অসাধাৰণ সৃষ্টিশীল কামত নিমগ্ন হৈ আছে । কিন্তু ৰ’ব, ভাৰতীৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ কথা নহয় যিয়ে আপোনাক আপ্লুত কৰিব । আপোনাক আৰু বেছি আপ্লুত কৰিব পৰা কথাটো হ’ল ব্ৰাছ বা ইজেল ধৰিবলৈ ভাৰতীৰ হাত নাই । কটা হাত, ভৰি আৰু মুখেৰে তেওঁ ৰং কৰে । ভাৰতীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰতিভা কেৱল হাততেই নিহিত নহয়, হাত নথকা সকলো প্ৰতিভাশালী হ’ব পাৰে... আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ ৰামনগৰৰ যুৱ শিল্পীগৰাকীয়ে এই কথা সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰিছে । বৰ্তমান কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সূক্ষ্ম কলাত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা ভাৰতীয়ে আকৰ্ষণীয় শিল্পকৰ্ম সৃষ্টি কৰিছে, যিয়ে শিল্পপ্ৰেমী আৰু ৰসিকসকলক আকৰ্ষণ কৰিছে । ভাৰতী (ETV Bharat) শিশু অৱস্থাত ভাৰতীৰ জীৱন সলনি হৈছিল, যিদিনা তাই অজানিতে এটা বিস্ফোৰক বস্তু স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু সি বিস্ফোৰিত হৈছিল, যাৰ ফলত তাই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । ভাৰতীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসকে ভাৰতীৰ দুয়োখন হাত কাটি পেলোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । "কি হৈছিল বুজিবলৈ মই বহুত সৰু আছিলো। কিন্তু বাস্তৱ বুজি পোৱাৰ পিছত মই মোৰ ভাগ্যক মানি লৈছিলো যদিও কেতিয়াও হাৰ মানিব পৰা নাছিলো, বৰঞ্চ মোৰ সকলো শক্তিৰে যুঁজিছিলো ।" ভাৰতীয়ে কয় । ভাৰতীৰ সৃষ্টি কৰ্ম (ETV Bharat)

