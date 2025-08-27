মহৌ (মধ্যপ্ৰদেশ) : অভাৱনীয় ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হ্ৰস্বকালীন সংঘাতকে ধৰি আনকি পাঁচ বছৰীয়া যুদ্ধলৈকে ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু হ’ব লাগিব । এই বাৰ্তা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌৰ আৰ্মী ৱাৰ কলেজত অনুষ্ঠিত ‘ৰাণ সংবাদ’ত দিয়া ভাষণত ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ভাৰতে কাৰো মাটি নিবিচাৰে, কিন্তু নিজৰ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সাজু ।
"আজিৰ যুগত যুদ্ধবোৰ ইমানেই হঠাৎ আৰু অভাৱনীয় হৈ পৰিছে যে যিকোনো যুদ্ধ কেতিয়া শেষ হ’ব আৰু কিমান দিনলৈ চলিব সেইটো ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো অতি কঠিন ।" ৰাজনাথ সিঙে কয় ।
প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী সাজু থাকিব লাগিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
"অৰ্থাৎ যদি কোনো যুদ্ধ দুমাহ, চাৰি মাহ, এবছৰ, দুবছৰ, আনকি পাঁচ বছৰলৈকে চলে, তেন্তে আমি ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা উচিত ।" প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কয় ।
ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা এতিয়া কেৱল সামৰিক বাহিনীৰে বিষয় নহয়, বৰঞ্চ ই 'সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ দৃষ্টিভংগী'ৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী জেনেৰেল অনিল চৌহান, এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বেল এ পি সিং আৰু নৌসেনাৰ মুৰব্বী এডমিৰেল দীনেশ কে ত্ৰিপাঠীকে ধৰি ভাৰতৰ শীৰ্ষ সামৰিক বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আমি কাৰো মাটি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আমি আমাৰ ভূমি ৰক্ষাৰ বাবে যিকোনো পৰিসৰলৈ যাবলৈ সাজু ৷"
তেওঁ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত দেশৰ তিনিওটা বাহিনীৰ সেৱাক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ভাৰতৰ থলুৱা মঞ্চ, সঁজুলি আৰু অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ সফলতাৰ এক বৃহৎ নিদৰ্শন হিচাপে ই আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ সাফল্যই পুনৰবাৰ এই কথা আঙুলিয়াই দিছে যে আগন্তুক সময়ত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা এক নিৰপেক্ষ প্ৰয়োজনীয়তা । আমি সঁচাকৈয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়াও বহু দূৰ অতিক্ৰম কৰিবলগা আছে ।"
ৰাজনাথ সিঙে কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সফলতা হৈছে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে যি সাহস আৰু দ্ৰুততাৰে কাম কৰিছিল তাৰ এক 'নিখুঁত উদাহৰণ' ।
তেওঁ লগতে কয় যে সেয়া আছিল সন্ত্ৰাসবাদীসকলে কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব নোৱৰা কথা ।
ৰাজনাথ সিঙে কয়, "যদি আমি অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ কথা কওঁ, তেন্তে সঁচাকৈয়ে ই আছিল প্ৰযুক্তিচালিত যুদ্ধৰ এক আগ্ৰাসী প্ৰদৰ্শন ।"