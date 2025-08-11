ETV Bharat / bharat

ডগ বাবুৰ পিছত এইবাৰ কেট কুমাৰক লাগে বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ - RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT

অদ্ভূত এখন ৰাজ্য ! কেটি বছ আৰু কেটিয়া দেৱীৰ সন্তান কেট কুমাৰক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ ৷

APPLICATION FOR RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT IN ROHTAS
প্ৰমাণ পত্ৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read

ৰোহটাছ : বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ৷ আপোনাৰ বাৰু আছেনে ? যদিহে নাই তেন্তে নতুনকৈ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ জ্ঞাত ।

আনকি বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এই আবেদন পূৰণ কৰাটো নিত্যনৈমিত্তিক কাম । কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল এখন অদ্ভূত আবেদন । মানুহৰ বাবে নহয়, এইবাৰ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি এটা মেকুৰীয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিছে আবেদন । লগতে গাঁঠি দিছে ফটোও ৷

APPLICATION FOR RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT IN ROHTAS
প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি অনলাইন যোগে কৰা আৱেদনখন (ETV Bharat)

আবেদনকাৰী মেকুৰীটোৰ নাম কেট কুমাৰ, পিতৃৰ নাম কেটি বছ আৰু মাতৃৰ নাম কেটিয়া দেৱী বুলি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।

আনকি আবেদনকাৰীৰ ফটো হিচাপে আপলোড কৰা হৈছে এটা মেকুৰীৰ ফটো । এই আবেদনখন লাভ কৰাৰ পাছতেই চিন্তিত হৈ পৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকল । ফলত ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙৰ নিৰ্দেশত থানাত এফ আই আৰ দাখিল কৰি তদন্তও আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

আপুনি চাগৈ ভাবিছে, ক'ত ঘটিছে এই ঘটনাটো ? এই অদ্ভূত ঘটনাটো হৈছে বিহাৰৰ । বিহাৰৰ ৰোহটাছ জিলাৰ নাছৰিগঞ্জ ব্লকত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে মেকুৰীয়ে আবেদন কৰিছে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল হৈছে এজাহাৰ ।

ৰোহটাছ জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । নাছৰিগঞ্জ আৰ টি পি এছৰ কাৰ্যালয়ত পোৱা এই আবেদনত কেৱল নাম-ঠিকনাৰ তথ্য ভুলকৈ দিয়াই নহয়, মেকুৰীৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক পেংলাই কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলিও সিঙে কয় ।

নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । চৰকাৰী কামত বাধা দিয়া, ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা আৰু অনলাইন প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ।

আবেদনখনত উল্লেখিত মোবাইল নম্বৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ সন্ধানত তালাচী চলাই থকা হৈছে । জিলা দণ্ডাধীশে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব, যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।

উল্লেখ্য যে, বিহাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে চলাই থকা ভোটাৰ পুনৰীক্ষণ অভিযানৰ সময়ত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে বহু লোকে আৱেদন কৰিছিল । কিন্তু এই আৱেদনসমূহৰ ভিতৰত বহু আৱেদনেই ভুৱা আৰু ধেমেলীয়া ৰূপত কৰা হৈছিল, যিয়ে প্ৰশাসনৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । এনে কাৰ্যই চৰকাৰী কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশাসনৰ ভাবমূৰ্তিও কলংকিত কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, বিহাৰত এনে ভুৱা আৰু হাস্যকৰ আৱাসৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰা বিষয়টো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে পাটনা জিলাৰ মাছৌৰহীত ‘ডগ বাবু’ নামৰ কুকুৰ এটাৰ নামত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ বিষয়টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ।

ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেক্টৰ, ভগৱান ৰাম, সীতা দেৱী আৰু কাউৰীৰ ছবিৰেও বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আৱেদন কৰা হৈছিল । এই ঘটনাবোৰৰ পিছতেই বিৰোধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আচলতে হৈছে কি ! নামিব লাগিছিল দিল্লীত, পালেগৈ চেন্নাই

লগতে পঢ়ক : পাঁচ বছৰত ৩২.২ শতাংশ বৃদ্ধি এছিয়াটিক সিংহ

ৰোহটাছ : বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ৷ আপোনাৰ বাৰু আছেনে ? যদিহে নাই তেন্তে নতুনকৈ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ জ্ঞাত ।

আনকি বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এই আবেদন পূৰণ কৰাটো নিত্যনৈমিত্তিক কাম । কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল এখন অদ্ভূত আবেদন । মানুহৰ বাবে নহয়, এইবাৰ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি এটা মেকুৰীয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিছে আবেদন । লগতে গাঁঠি দিছে ফটোও ৷

APPLICATION FOR RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT IN ROHTAS
প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি অনলাইন যোগে কৰা আৱেদনখন (ETV Bharat)

আবেদনকাৰী মেকুৰীটোৰ নাম কেট কুমাৰ, পিতৃৰ নাম কেটি বছ আৰু মাতৃৰ নাম কেটিয়া দেৱী বুলি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।

আনকি আবেদনকাৰীৰ ফটো হিচাপে আপলোড কৰা হৈছে এটা মেকুৰীৰ ফটো । এই আবেদনখন লাভ কৰাৰ পাছতেই চিন্তিত হৈ পৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকল । ফলত ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙৰ নিৰ্দেশত থানাত এফ আই আৰ দাখিল কৰি তদন্তও আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

আপুনি চাগৈ ভাবিছে, ক'ত ঘটিছে এই ঘটনাটো ? এই অদ্ভূত ঘটনাটো হৈছে বিহাৰৰ । বিহাৰৰ ৰোহটাছ জিলাৰ নাছৰিগঞ্জ ব্লকত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে মেকুৰীয়ে আবেদন কৰিছে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল হৈছে এজাহাৰ ।

ৰোহটাছ জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । নাছৰিগঞ্জ আৰ টি পি এছৰ কাৰ্যালয়ত পোৱা এই আবেদনত কেৱল নাম-ঠিকনাৰ তথ্য ভুলকৈ দিয়াই নহয়, মেকুৰীৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক পেংলাই কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলিও সিঙে কয় ।

নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । চৰকাৰী কামত বাধা দিয়া, ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা আৰু অনলাইন প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ।

আবেদনখনত উল্লেখিত মোবাইল নম্বৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ সন্ধানত তালাচী চলাই থকা হৈছে । জিলা দণ্ডাধীশে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব, যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।

উল্লেখ্য যে, বিহাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে চলাই থকা ভোটাৰ পুনৰীক্ষণ অভিযানৰ সময়ত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে বহু লোকে আৱেদন কৰিছিল । কিন্তু এই আৱেদনসমূহৰ ভিতৰত বহু আৱেদনেই ভুৱা আৰু ধেমেলীয়া ৰূপত কৰা হৈছিল, যিয়ে প্ৰশাসনৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । এনে কাৰ্যই চৰকাৰী কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশাসনৰ ভাবমূৰ্তিও কলংকিত কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, বিহাৰত এনে ভুৱা আৰু হাস্যকৰ আৱাসৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰা বিষয়টো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে পাটনা জিলাৰ মাছৌৰহীত ‘ডগ বাবু’ নামৰ কুকুৰ এটাৰ নামত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ বিষয়টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ।

ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেক্টৰ, ভগৱান ৰাম, সীতা দেৱী আৰু কাউৰীৰ ছবিৰেও বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আৱেদন কৰা হৈছিল । এই ঘটনাবোৰৰ পিছতেই বিৰোধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আচলতে হৈছে কি ! নামিব লাগিছিল দিল্লীত, পালেগৈ চেন্নাই

লগতে পঢ়ক : পাঁচ বছৰত ৩২.২ শতাংশ বৃদ্ধি এছিয়াটিক সিংহ

For All Latest Updates

TAGGED:

CAT RESIDENCE CERTIFICATERESIDENCE CERTIFICATE IN ROHTASROHTAS NEWSইটিভি ভাৰত অসমRESIDENCE CERTIFICATE OF CAT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.