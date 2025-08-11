ৰোহটাছ : বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ৷ আপোনাৰ বাৰু আছেনে ? যদিহে নাই তেন্তে নতুনকৈ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ জ্ঞাত ।
আনকি বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এই আবেদন পূৰণ কৰাটো নিত্যনৈমিত্তিক কাম । কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল এখন অদ্ভূত আবেদন । মানুহৰ বাবে নহয়, এইবাৰ বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি এটা মেকুৰীয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিছে আবেদন । লগতে গাঁঠি দিছে ফটোও ৷
আবেদনকাৰী মেকুৰীটোৰ নাম কেট কুমাৰ, পিতৃৰ নাম কেটি বছ আৰু মাতৃৰ নাম কেটিয়া দেৱী বুলি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
আনকি আবেদনকাৰীৰ ফটো হিচাপে আপলোড কৰা হৈছে এটা মেকুৰীৰ ফটো । এই আবেদনখন লাভ কৰাৰ পাছতেই চিন্তিত হৈ পৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকল । ফলত ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙৰ নিৰ্দেশত থানাত এফ আই আৰ দাখিল কৰি তদন্তও আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
আপুনি চাগৈ ভাবিছে, ক'ত ঘটিছে এই ঘটনাটো ? এই অদ্ভূত ঘটনাটো হৈছে বিহাৰৰ । বিহাৰৰ ৰোহটাছ জিলাৰ নাছৰিগঞ্জ ব্লকত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে মেকুৰীয়ে আবেদন কৰিছে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল হৈছে এজাহাৰ ।
ৰোহটাছ জিলা দণ্ডাধীশ উদিতা সিঙে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । নাছৰিগঞ্জ আৰ টি পি এছৰ কাৰ্যালয়ত পোৱা এই আবেদনত কেৱল নাম-ঠিকনাৰ তথ্য ভুলকৈ দিয়াই নহয়, মেকুৰীৰ ছবি ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক পেংলাই কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে বুলিও সিঙে কয় ।
নাছৰিগঞ্জ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । চৰকাৰী কামত বাধা দিয়া, ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা আৰু অনলাইন প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ।
আবেদনখনত উল্লেখিত মোবাইল নম্বৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ সন্ধানত তালাচী চলাই থকা হৈছে । জিলা দণ্ডাধীশে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব, যাতে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
উল্লেখ্য যে, বিহাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে চলাই থকা ভোটাৰ পুনৰীক্ষণ অভিযানৰ সময়ত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে বহু লোকে আৱেদন কৰিছিল । কিন্তু এই আৱেদনসমূহৰ ভিতৰত বহু আৱেদনেই ভুৱা আৰু ধেমেলীয়া ৰূপত কৰা হৈছিল, যিয়ে প্ৰশাসনৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । এনে কাৰ্যই চৰকাৰী কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশাসনৰ ভাবমূৰ্তিও কলংকিত কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, বিহাৰত এনে ভুৱা আৰু হাস্যকৰ আৱাসৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰা বিষয়টো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে পাটনা জিলাৰ মাছৌৰহীত ‘ডগ বাবু’ নামৰ কুকুৰ এটাৰ নামত বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ বিষয়টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেক্টৰ, ভগৱান ৰাম, সীতা দেৱী আৰু কাউৰীৰ ছবিৰেও বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আৱেদন কৰা হৈছিল । এই ঘটনাবোৰৰ পিছতেই বিৰোধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছে ।