নতুন দিল্লী : শুল্ক আৰু ৰাছিয়াক লৈ ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ মাজতে মঙলবাৰে ভাৰতীয় সেনাই ১৯৭১ চনৰ বাতৰি কাকতৰ এটা লেখা শ্বেয়াৰ কৰি আমেৰিকাক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছিল যে ১৯৫৪ চনৰ পৰা কেনেকৈ ২ বিলিয়ন ডলাৰৰ আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পাকিস্তানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

"On This Day That Year" War Preparations - 05 Aug 1971 #KnowTheFacts," ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডে ১৯৭১ চনৰ ৫ আগষ্ট তাৰিখৰ পুৰণি বাতৰি কাকত কাটিং টুইটাৰ আৰু অন্যান্য ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰি লিখে ।

যদিও পোষ্টত লেখাটো প্ৰকাশ হোৱা কাকতখনৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই, তথাপিও তেতিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন মন্ত্ৰী ভি.চি. শুক্লাৰ উদ্ধৃতিটোত কোৱা হৈছে যে “মিষ্টাৰ শুক্লাই কয় যে চীন আৰু আমেৰিকা দুয়োখন দেশেই পাকিস্তানক ৰেহাইমূলক হাৰত বা “থ্ৰ’ৱেৱে দামত” অস্ত্ৰ যোগান ধৰিছিল ।

১৯৭১ চনৰ ৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত ১৯৭১ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰত ঢাকাত পাকিস্তানী বাহিনীৰ পৰাজয়ৰ আগলৈকে চলিছিল ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তানী যুদ্ধ ।

ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি নতুন দিল্লীক “অন্যায় আৰু অন্যায়ভাৱে” লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাবে ভাৰতে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ বিৰুদ্ধে অস্বাভাৱিকভাৱে তীক্ষ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ এদিন পিছতে এই পোষ্টটো প্ৰকাশ পাইছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ সৈতে শক্তি সম্পৰ্কক লৈ ৱাশ্বিংটনে ভাৰতৰ পৰা অহা সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব বুলি দাবী কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে নতুন দিল্লীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

এই সমালোচনাক তীব্ৰভাৱে নাকচ কৰি ভাৰতে এই বিষয়ত ইয়াক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বৈত মানদণ্ডৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু কয় যে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়ন দুয়োটাই ৰাছিয়াৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছে ।