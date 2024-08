ETV Bharat / bharat

নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানত অক্ষয় উৰ্জা দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতা - Akshay Urja Diwas

প্ৰতিবছৰে ২০ আগষ্টত অক্ষয় উৰ্জা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই দিৱস উদযাপনৰ লক্ষ্য হৈছে 'অক্ষয় উৰ্জা' অৰ্থাৎ ক্ষয়বিহীন শক্তিৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা । ইয়াক নৱীকৰণযোগ্য শক্তি বুলিও কোৱা হয় । এই দিনটোত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰচাৰ আৰু সীমিত সম্পদৰ শোষণ হ্ৰাস কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে এই দিনটোতে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তীও উদযাপন কৰা হয় ।

ইতিহাস আৰু তাৎপৰ্য

২০০৪ চনত নব্য আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰালয়ে এই দিৱসটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা দেশত শক্তি খণ্ডত পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা হৈ আহিছে । প্ৰথমতে এই দিৱস দিল্লীত উদযাপন কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই দিৱস দেশৰ চাৰিওফালে উদযাপন কৰা হৈ আহিছে ।

উল্লেখ্য যে নৱীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা উৎপন্ন হয় । ইয়াক সময়ৰ সৈতে পূৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে সৌৰ, বতাহ, আৰু পানী । এইটো হৈছে শক্তিৰ এক পৰিষ্কাৰ আৰু বহনক্ষম প্ৰকাৰ, যিয়ে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাত আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ।

নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী

ভাৰত চৰকাৰে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫০০ গিগাৱাট অনা-জীৱাশ্ম শক্তি ক্ষমতাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে দেশত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ আৰু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । বৰ্তমান দেশৰ বেছিভাগ নৱীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰকল্প ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিকাশকাৰীসকলে স্থাপন কৰি আছে ।

অৱশ্যে নৱ্য আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰালয়ে (Ministry of New and Renewable Energy, MNRE) 'প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ উৰ্জা সুৰক্ষা সেৱা এবং মহাঅভিযান' (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan, PM-KUSUM), সৌৰ উদ্যান আৰু অতি-বৃহৎ সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ বিকাশ আৰু 'প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ : মুফত বিজুলী যোজনা' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে । ইয়াৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্যিক ৰূপায়ণকাৰী সংস্থাসমূহক কেন্দ্ৰীয় বিত্তীয় সহায় (Central Financial Assistance, CFA) হিচাপে অনুদান প্ৰদান কৰা হয়।