নতুন দিল্লী : আকৌ বিসংগতি ! বিপদে যেন লগেই এৰা নাই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানক ! পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ বিসংগতিৰ কথা । সময় দেওবাৰৰ সন্ধিয়া । কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে দেওবাৰে সন্ধিয়া তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান চেন্নাইলৈ পথ সলনি কৰা (diverted) হয়।
জানিব পৰা মতে, উক্ত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসহ কেবাগৰাকীও সংসদ আছিল । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সংসদৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ অধ্যক্ষ কে চি বেণুগোপালে দাবী কৰে যে তেওঁৰ লগতে আন কেইবাজনো সাংসদে যাত্ৰা কৰা উক্ত বিমানখনে নিজৰ গতিপথ সলনি কৰাত তেওঁলোকে বহু ভয় খাইছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, বিমানখন এক ভয়ংকৰ বিপদৰ কাষ পাইছিলগৈ ।
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2025
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
এক্সত বেণুগোপালে কয়, “ত্ৰিবান্দ্ৰমৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI 2455 নম্বৰৰ বিমানখনে মোৰ লগতে আন কেইবাজনো সাংসদ আৰু শ শ যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছিল । আজি বিমানখনে এক ভয়ংকৰ বিপদৰ কাষ পাইছিলগৈ । এই যাত্ৰাটো এটা দুখজনক যাত্ৰালৈ পৰিণত হ'লহেতেন । টেকঅফৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমি অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হৈছিলো । প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছত কেপ্টেইনে ঘোষণা কৰি চেন্নাইলৈ ডাইভাৰ্ট কৰিলে...।''
পোষ্টটোত তেওঁ কয়, "প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আমি বিমানবন্দৰটোত লেণ্ড কৰিবলৈ ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলো । খবৰ অনুসৰি, সেই সময়ত আন এখন বিমানো একেটা ৰাণৱেতে আছিল । সেই কিছু ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কেপ্টেইনে লোৱা ক্ষিপ্ৰ সিদ্ধান্তৰ বাবেই বিমানখনত থকা সকলোৰে জীৱন ৰক্ষা পৰিল । অৱশ্যে দ্বিতীয়বাৰৰ প্ৰচেষ্টাত বিমানখনে নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আৰু লিখিছে, "আজি আমি কেপ্টেইনৰ দক্ষতা আৰু ভাগ্যৰ বলত ৰক্ষা পৰিলো । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা কেৱল ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে । মই @DGCAIndia আৰু @MoCA_GoIক এই কাণ্ডৰ জৰুৰী তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । এনে ভুল আৰু কেতিয়াও নহয় যাতে সেয়া নিশ্চিত কৰক ।"
এক্সত বেণুগোপালক উত্তৰ দি এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কয়, ''আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰো যে চেন্নাইলৈ ডাইভাৰচন কৰাটো কেৱল সন্দেহজনক কাৰিকৰী সমস্যা আৰু বেয়া বতৰৰ বাবে সতৰ্কতামূলক কাৰ্য আছিল ।''
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই দাবী কৰে, ''চেন্নাই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টাৰ সময়ত চেন্নাই এ টি চিয়ে (বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ) এটা গ’-এৰাউণ্ড নিৰ্দেশ দিছিল, ৰাণৱেত আন এখন বিমানৰ উপস্থিতিৰ বাবে নহয়... আমাৰ পাইলটসকল এনে পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ সু-প্ৰশিক্ষিত আৰু এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিমানখনতে মানক পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিছিল ।''
বিমান সংস্থাটোৱে লগতে কয়, "আমি বুজো যে এনে অভিজ্ঞতাই অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ডাইভাৰচনে আপোনাৰ বাবে সৃষ্টি কৰিব পৰা অসুবিধাৰ বাবে আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী । অৱশ্যে সকলোৰে সুৰক্ষা সদায় আমাৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ।"
ফ্লাইট ট্ৰেকিং ৱেবছাইট Flightradar24.com ত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি এয়াৰবাছ A320 ৰ বিমান AI2455 দুঘণ্টাৰো অধিক সময় আকাশত আছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিমান সংস্থাটোৱে এক বিবৃতিত কয়, ''১০ আগষ্টত তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা দিল্লীলৈ চলাচল কৰা AI2455 বিমানৰ ক্ৰুৱে সন্দেহজনক কাৰিকৰী সমস্যা আৰু বেয়া বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চেন্নাইলৈ সতৰ্কতামূলক ডাইভাৰচন কৰিছিল ।''
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কয়, ''বিমানখন নিৰাপদে চেন্নাইত অৱতৰণ কৰে, য’ত বিমানখনৰ প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা কৰা হ’ব । যাত্ৰীসকলক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ উৰাজাহাজেৰে লৈ যোৱাৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।''
লগতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই ইয়াৰ ফলত হোৱা অসুবিধাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে । অৱশ্যে বিমানখনত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত সবিশেষ একো জানিব পৰা হোৱা নাই ।
Flightradar24.com ৰ তথ্য অনুসৰি, তিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা নিশা প্ৰায় ৮ বজাত উৰা মাৰি নিশা প্ৰায় ১০.৩৫ বজাত চেন্নাইত অৱতৰণ কৰে বিকল্প বিমানখনে ।