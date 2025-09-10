নেপাললৈ যাত্ৰা কৰাসকলৰ বাবে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিশেষ জাননী

নেপাললৈ যাত্ৰা কৰাসকলৰ বাবে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিশেষ জাননী
নেপাললৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কোম্পানীটোৱে ।
নতুন দিল্লী: নেপালত চলি থকা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ বাবে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰিছে এক বৃহৎ ঘোষণা । এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ ঘোষণা অনুসৰি ১৭ ছেপ্টেম্বৰলৈকে নেপাল যাত্ৰাৰ বাবে বুক কৰা যাত্ৰীসকলে কোনোধৰণৰ অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াকৈ যাত্ৰা পুনৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰিব বা সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই পাবলৈ তেওঁলোকে বুকিং বাতিল কৰিব পাৰে । এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই উল্লেখ কৰে এই কথা ।
বিমান সংস্থাটোৱে এই সিদ্ধান্ত যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে । বিবৃতিটোত কোৱা হয়, "নেপালৰ বৰ্তমান স্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই অতিথিসকলক যিসকল ১৭ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ লৈকে নেপাললৈ বা নেপালৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ বাবে বুক কৰিছিল, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা ভৱিষ্যতে যিকোনো তাৰিখত কোনো সালসলনি নকৰাকৈ কোনো শুল্ক নিদিয়াকৈ বুক কৰিব পাৰিব । যদি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত বুক কৰাসকলে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকক বা তেওঁলোকে বুক কৰা এজেণ্টসকলকলক সম্পূৰ্ণ ধনৰাশি ঘূৰাই দিয়া হ'ব ।"
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয়, "এইক্ষেত্ৰত এয়াৰলাইনৰ এ আই পাৱাৰ্ড ছেট এচিছটেণ্ট, টিয়াৰ মাধ্যমৰে অনায়াসে একছেচ কৰিব পৰা যাব, যি কেবল নেপাল ট্ৰেভেল টাইপ কৰি একছেচ কৰিব পৰা যাব । টিয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ ৱেবচাইট, হোৱাটচ এপ আৰু ম'বাইল এপতো উপলব্ধ । নেপালৰ পৰা অহা যোৱাৰ বাবে আমাৰ অভিযান কাইলৈৰ পাছত চলি থাকিব । আমি আমাৰ অতিথিসকলৰ সুৰক্ষা, সুবিধা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব ।"