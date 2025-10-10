অবিশ্বাস্য ! ৫০ বছৰে নিজৰ চুলি ভক্ষণ কৰি অহা এগৰাকী মহিলা
৩৫ বছৰ পূৰ্বে আগ্ৰাৰ এগৰাকী মহিলাৰ পেটত পোৱা গৈছিল ২০০ গ্ৰাম চুলিৰ এটা থোপা ৷ কিহৰ বাবে নিজৰ চুলি ভক্ষণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ?
Published : October 10, 2025 at 5:06 PM IST
আগ্ৰা: একাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এনে কিছুমান ৰোগে দেখা দিয়ে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি ফুৰে ৷ এগৰাকী মহিলাই ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি এনে এক বিৰল ৰোগত ভূগি আছে । যি ৰোগক জনা যায় ট্ৰাইকোফেজিয়া হিচাপে ৷
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আগ্ৰাত ৷ ৰোগবিধত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীয়ে বিগত প্ৰায় ৫০ বছৰে নিজৰ চুলি ভক্ষণ কৰি আহিছিল । যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ পেটত চুলিৰ এক স্তৰ জমা হোৱাত পেটৰ বিষৰ লগতে তেওঁৰ বমি হ’বলৈ ধৰিলে ।
পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত ভৰ্তি কৰে শ্বাহগঞ্জৰ সকেট কলনীত থকা এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ৷ আগ্ৰা চাৰ্জন এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা চিকিৎসালয়খনৰ পৰিচালক ডাঃ সুনীল শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত মহিলাগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় আৰু চিকিৎসকে তেওঁৰ পেটৰ পৰা প্ৰায় ৭৬০ গ্ৰাম ওজনৰ চুলিৰ এটা থোপা বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
চুলিৰ থোপাটোৱে বন্ধ কৰি দিছিল পাচনতন্ত্ৰ
ডাঃ সুনীল শৰ্মাই কয়, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ ৬ অক্টোবৰত পেটৰ বিষত ভূগি থকা যমুনাপাৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী ৬২ বছৰীয়া মহিলা ৰোগীক পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়লৈ আনিছিল । মহিলাগৰাকীৰ এণ্ড’স্কপি কৰাৰ সময়ত পেটত চুলি জমা হোৱাৰ কথা ধৰা পৰিছিল ।’’
উল্লেখ্য যে, চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক পৰামৰ্শ দিয়াৰ সময়তে তেওঁ যে ট্ৰাইকোফেজিয়া নামৰ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত সেই কথা পোহৰলৈ আহে ৷
ডাঃ সুনীল শৰ্মাই লগতে কয় যে পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ তাৎক্ষণিক অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় ৷ পেটত জমা হোৱা চুলিৰ থুপটোৰ বাবে মহিলাগৰাকীৰ হজম প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গৈছিল । যাৰ বাবে তেওঁ অবিৰতভাৱে বমি কৰি আছিল ৷ অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে চুলিৰ থোপাটো আঁতৰ কৰাৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ শাৰিৰীক অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ পৰে ৷
ট্ৰাইকোফেজিয়া হ’ল এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ চুলি নিজে ছিঙি ভক্ষণ কৰা অৱস্থা
ডাঃ সুনীল শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰে যে মহিলাগৰাকীৰ এই ৰোগটো এটা মানসিক অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত যাক ট্ৰাইকোফেজিয়া বুলি জনা যায় ৷ এই ৰোগত আক্ৰান্ত কোনো ব্যক্তিয়ে বাৰে বাৰে চুলি ছিঙি তাক ভক্ষণ কৰে । দীৰ্ঘসময় ধৰি চুলি ভক্ষণ কৰাৰ ফলত পেট আৰু অন্ত্ৰত ই জমা হৈ ‘‘হেয়াৰবল’’ নামৰ থুপৰ সৃষ্টি কৰে, যিয়ে ক্ৰমান্বয়ে পাচনতন্ত্ৰ বন্ধ কৰি দিয়ে ।
‘‘শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ প্ৰায়ে দেখা যায় । যদি আপুনিও এনে ৰোগীৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে চিকিৎসা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । সমান্তৰালকৈ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক’’ বুলি ডাঃ সুনীল শৰ্মাই কয় ৷
৩৫ বছৰ পূৰ্বে পেটৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল চুলিৰ থোপা
চিকিৎসকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ৩৫ বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ ২৭ বছৰ বয়সত হোৱা পেটৰ বিষ আৰু বমিৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ত । তেতিয়াও তেওঁৰ পেটত পোৱা গৈছিল চুলিৰ এটা থোপা ৷ সেই সময়তো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি প্ৰায় ২০০ গ্ৰাম চুলি বাহিৰ কৰা হৈছিল ।
অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰা চিকিৎসা ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল । প্ৰথমটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ কিছুদিন পিছত ৰোগীয়ে পুনৰ নিজৰ চুলি ছিঙি ভক্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যাৰ বাবে পুনৰবাৰ তেওঁৰ পেটত চুলি জমা হ’বলৈ ধৰে ৷ এই থোপা বা গোটটোৱে অন্ত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত তেওঁ পেটৰ বিষত ভোগৰ লগতে বমি কৰিবলৈ ধৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ছত্তীশগড়ৰ বীজাপুৰত নক্সালবাদীয়ে ৰোপণ কৰা IED বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত এটি নাবালক