নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দেওবাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে 'ভোট চুৰি'ৰ পিছত বিজেপিয়ে এতিয়া 'ক্ষমতা চুৰি'ত লিপ্ত হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি '৩০ দিনৰ ভিতৰত বিৰোধী চৰকাৰক উফৰাই পেলোৱা' আৰু 'গণতন্ত্ৰক অস্থিৰ' কৰাৰ বিধেয়ক আনিছে ।
খাৰ্গেই দাবী কৰে যে এই বিধেয়কসমূহে নাগৰিকৰ পৰা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ গঠন বা অপসাৰণৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ ই ডি-চি বি আইৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানক এই ক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।
কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে এইটো গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলোৱাৰ দৰেই । নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত হাৰিয়ানা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকৰ মুকলি বক্তব্যত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ।
आज हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य के अंश —— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 24, 2025
1. साथियों, वर्ष 2025 को हमने संगठन सृजन का साल घोषित किया है।
2. जिला अध्यक्ष कांग्रेस संगठन में सबसे मजबूत कड़ी होता है। राज्य में सरकार चुननी हो, तो विधान… pic.twitter.com/W0UMtcigpt
খাৰ্গে জিলা কংগ্ৰেছ প্ৰধানসকলক বুথ আৰু মণ্ডল সমিতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যত্ন ল’বলৈ কয় আৰু এই সমিতিসমূহৰ সদস্য যাতে দলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হয় আৰু কংগ্ৰেছৰ মতাদৰ্শৰ পৰা বিচ্যুত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কয় ।
সকলোৱে দলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী হোৱা উচিত
খাৰ্গে কয়, "জিলা অধ্যক্ষয়ে তেওঁৰ অধীনত ব্লক কমিটি গঠন কৰে । তেওঁ সংমণ্ডল আৰু বুথ কমিটি গঠন কৰে । এই কমিটি গঠন কৰাৰ সময়ত এই সকলো মানুহ যাতে দলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী হয়, তাৰ বিশেষ যত্ন লওক । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ মতাদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ।"
তেওঁ জোৰ দি কয় যে কোনোবাই তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰিলেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আনুগত্য অক্ষত থাকিব লাগে, এনে লোকৰ প্ৰয়োজন ।
খাৰ্গে কয় যে কংগ্ৰেছে নিজৰ শক্তিশালী সংগঠনৰ বাবেই দেশত দীৰ্ঘদিন শাসন কৰিছিল আৰু যিকোনো জিলালৈ গ’লেই মন্ত্ৰীসকলে প্ৰথমে জিলা অধ্যক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
হাৰিয়ানা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীক তেওঁ কয়, "জিলা অধ্যক্ষ কংগ্ৰেছ সংগঠনৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী লিংক । ৰাজ্যত যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে, তেন্তে বিধানসভাত প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাত তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । যদি দেশত চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগে, তেন্তে লোকসভাত জয়ী হ'বলৈ আপোনালোকৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন ।"
তেওঁ কয়, "মাজতে এই পৰম্পৰাৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন ঘটিল । মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰিয় ব্যক্তিক জিলা অধ্যক্ষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । সামৰ্থ আৰু মতাদৰ্শক আওকাণ কৰিবলৈ ধৰিলে । ৰাহুল (গান্ধী)জী আৰু মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে সংগঠনটোক শক্তিশালী নকৰাকৈ, জিলা অধ্যক্ষসকলক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ আমি শক্তিশালীভাৱে ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰো ।"
খাৰ্গে কয় যে শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা আসনত ষড়যন্ত্ৰ কৰি কেনেকৈ কৌশলগতভাৱে ভোট চুৰি কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে বিশদভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল ।
ছমাহৰ গৱেষণাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিল ভোট চুৰি
কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, 'আমি ছমাহৰ গৱেষণাৰ অন্তত এই সকলোবোৰ জানিব পাৰিলোঁ ।' তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰথমে কোনো উত্তৰ নিদিলে । এতিয়া সমগ্ৰ দেশে বুজি পাইছে । বিহাৰত বিজেপি চৰকাৰ আৰু এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বক্তব্যই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা বিপৰ্যয় লাভ কৰিছে ।"
শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সন্দৰ্ভত ভাষণ দি খাৰ্গে কয় যে বিৰোধীয়ে সংসদৰ কাম-কাজ আৰু জনসাধাৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে নিবিচাৰে যে এছ আই আৰ (ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ) আৰু 'ভোট চুৰি'ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা হোৱাটো ।
আমি পাঁচ বছৰ সাৱধান হ’ব লাগিব
তেওঁ কয়, "এছ আই আৰৰ দৰে আঁচনিৰে বিজেপিয়ে আমাৰ ৰাইজৰ ভোট কৰ্তন কৰি থাকিব । জিলা অধ্যক্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব হ'ল আমি গোটেই পাঁচ বছৰ সাৱধান হ'ব লাগিব ।"
খাৰ্গে কয় যে আমি আমাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগিব যাতে বিজেপিৰ লোক বা বি এল অ’ই যদি আমাৰ মানুহৰ নাম ডিলিট কৰে তেন্তে আমি তৎক্ষণাত তেওঁলোকক ধৰিব পাৰো । এই দেশৰ সকলোকে ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ কংগ্ৰেছৰ উপহাৰ বুলি মানুহক জনাবলৈ কংগ্ৰেছ নেতাসকলক আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, "গণতন্ত্ৰত যুৱক-যুৱতীসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ভোটদানৰ বয়স ২১ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কথা কৈছে
ভোট চুৰিৰ বিষয়ত বিহাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ 'ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা'ৰ কথা উল্লেখ কৰি খাৰ্গে কয় যে লাখ লাখ লোকে এই যাত্ৰাত যোগদান কৰিছে । তেওঁ কয়, 'কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কথা কৈছে ।'
তেওঁ কয়, "ভোট চুৰিৰ পিছত বিজেপি এতিয়া ক্ষমতা চুৰিৰ কামত লিপ্ত হৈছে । সংসদৰ অন্তিম দিনটোত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ককে ধৰি তিনিখন নতুন বিধেয়ক আনিছিল । আনহাতে তেওঁলোকৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই ।"
খাৰ্গে অভিযোগ কৰে যে এই বিধেয়কসমূহে নাগৰিকৰ পৰা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ গঠন বা অপসাৰণৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ ই ডি-চি বি আইৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানক এই অধিকাৰ প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয়, "এয়া গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলোৱাৰ দৰেই ।"
৩০ দিনত বিৰোধী চৰকাৰক উফৰাই পেলাব পাৰে বিজেপিয়ে
খাৰ্গে আৰু অভিযোগ কৰে, "এই বিধেয়কসমূহৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে ৩০ দিনৰ ভিতৰত বিৰোধী চৰকাৰক উফৰাই পেলাব পাৰে, গ্ৰেপ্তাৰক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি গণতন্ত্ৰক অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে ।"
তেওঁ কয়, "আমি দেখিছো যে বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে ১৯৩টা গোচৰৰ ভিতৰত ই ডিৰ কাৰ্যই মাত্ৰ দুটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছে । বহু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেইবামাহো কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল । কিন্তু এতিয়া চি বি আইয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নাই ।"
যিসকলক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি কোৱা হৈছিল তেওঁলোকক মন্ত্ৰী কৰা হৈছিল
সভাত খাৰ্গে কয়, "মোদীজীয়ে আজি দুৰ্নীতিৰ কথা ডাঙৰকৈ কৈছে । কিন্তু তেওঁ সেই সকলো লোকক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যাক তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি কৈছিল, আনকি মন্ত্ৰীও বনাইছে ।"
কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ডি চি চিৰ মুৰব্বীসকলক দলীয়তাবাদ পৰিহাৰ কৰি সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
একত্ৰিত হৈহে নিৰ্বাচনত বিজয় সম্ভৱ
তেওঁ কয়, "শেষত মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ক'ব বিচাৰিছো - আপুনি সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগিব । যেতিয়া কংগ্ৰেছ একত্ৰিত হৈ থাকিব তেতিয়াহে আমি নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ম ।"
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে লোকসভাত তিনিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰি গুৰুতৰ অভিযোগত একেৰাহে ৩০ দিন ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰে, যাক বিৰোধী সাংসদসকলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু খচৰা আইনখনৰ প্ৰতিলিপি ফালি শ্বাহৰ আসনৰ ওচৰলৈ গৈ শ্লোগান দিয়ে ।
এই বিধেয়কসমূহ সদনে সংসদৰ যুটীয়া সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰে, য’ত লোকসভাৰ ২১জন সদস্য আৰু ৰাজ্যসভাৰ ১০জন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
এই তিনিখন বিধেয়ক হ’ল - কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চৰকাৰ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫, সংবিধান (এশ ত্ৰিশ সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ পুনৰ্গঠন (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫।
বিধেয়কত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে যে যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীক কমেও পাঁচ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তিযোগ্য অপৰাধৰ বাবে একেৰাহে ৩০ দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বা আটক কৰি ৰখা হয় তেন্তে ৩১ তম দিনা তেওঁ পদ হেৰুৱাব ।