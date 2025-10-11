বিড়িৰ পৰা বিস্কুটলৈকে: অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেইখনমান বিশেষ গাঁও
সৃষ্টিশীলতা বা কঠোৰ পৰিশ্ৰমে কিছুমান গাঁৱক বিশেষ কৰি তোলে । জানো আহক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তেনেকুৱা কেইখনমান গাঁৱৰ বিষয়ে ।
Published : October 11, 2025 at 3:52 PM IST
চৌদেপল্লী: ভাৰতত কিছুমান গাঁও আছে যিবোৰ পৌৰাণিক মন্দিৰ বা ঐতিহাসিক অট্টালিকাৰ বাবে পৰিচিত । তাৰ মাজতে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান গাঁও আছে যাৰ পৰিচয় কিছু সুকীয়া । গাঁওখনৰ বাসিন্দাই এই পৰিচয় সুকীয়া কৰে । তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ, জীৱিকা বা পেচা আদিয়ে ব্যতিক্ৰম কৰে গাঁওখনক ।
য'ত সৃষ্টিশীলতা বা কঠোৰ পৰিশ্ৰমে সম্প্ৰদায়টোক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰে । তেনে গাঁৱৰ ভিতৰত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰম্পিচেৰলা । যিখন গাঁও বিড়ি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে জনাজাত ।
বিড়ি প্ৰস্তুত কৰাটোৱেই গাঁওখনৰ ১০০০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ জীৱনৰেখা । যাৰ ভিতৰত অধিকাংশই মহিলা । স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে কেঁচা সামগ্ৰী যোগান ধৰে আৰু লোকসকলে প্ৰতিদিনে ১০০০তকৈ অধিক বিড়ি প্ৰস্তুত কৰে । তাৰ পৰাই তেওঁলোকে লাভ কৰা কমিছনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে । আজি গাঁওখনৰ ৩০০০ৰো অধিক লোক এই শিল্পত জড়িত ।
আনহালে পুংগানুৰ মণ্ডলৰ আৰাদিগুণ্টাত নলভীমাৰ লোকসকলে ৰন্ধনক শিল্প হিচাপে লৈ কাম কৰি আছে । গাঁওখনৰ ১২০ টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশই পেচাদাৰী নিৰামিষ কেটাৰিঙৰ সৈতে জড়িত । তেওঁলোকৰ ৰন্ধন পদ্ধতিয়ে কেৱল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশতে নহয়, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকতো স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । ১০০ গৰাকী ৰন্ধন মাষ্টৰ আৰু ৩০০ সহায়কে প্ৰতিটো কামকে স্মৰণীয় কৰি তুলিছে ।
ইফালে চৌদেপল্লে মণ্ডলৰ খানছবমিতা গাঁৱত এটা ধাৰণা আছে যে কেনেদৰে এখন গাঁৱক উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি । ৫০ বছৰ পূৰ্বে ইয়াত বসতি স্থাপন কৰা বাবুছাবে বিস্কুট তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁৰ এই পদক্ষেপে আনকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু আজি ১০০ টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত ৭৫ টা পৰিয়ালেই এইক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে । সমগ্ৰ চিট্টুৰ, অনন্তপুৰ, কদাপা, চেন্নাই, বেংগালুৰু আৰু মূলবাগিলত এই সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় ।
চৌদেপল্লে মণ্ডলৰ আন এখন দুৰ্গম গাঁও হৈছে ভেংগালাপলে । য'ত এজন ব্যক্তিৰ কৃতিত্বই উচ্চাকাংক্ষাৰ জোৱাৰ তুলিছিল । বেংগালুৰুত চফটৱেৰ চাকৰি কৰা ৰাজা ৰাওৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আজি ৬৪ টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত ৫৪ টা পৰিয়ালে চফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, দন্ত চিকিৎসক, শিক্ষককে ধৰি দক্ষ বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ আছে । আনকি কিছুমানে বহিঃৰাজ্যতো বসতি স্থাপন কৰিছে । সামূহিকভাৱে তেওঁলোকে স্থানীয় বিদ্যালয়খনকো উন্নত কৰিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ গাঁওখনেই উপকৃত হৈছে ।
এই গাঁওবোৰে দেখুৱাইছে যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ ধাৰণা বা প্ৰচেষ্টা সফল হয়, তেতিয়া ই সমগ্ৰ সমাজৰ বাবে দিশ নিৰ্দেশক হৈ পৰিব পাৰে । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি গৌৰৱ, কৰ্মসংস্থাপন আৰু প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
