ETV Bharat / bharat

১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আধাৰৰ সবিশেষ অনলাইনত বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব নোৱাৰিব - UPDATE AADHAAR ONLINE

প্ৰথম পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ২: ‘Login’ ত ক্লিক কৰক । আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু কেপচা ক’ড দিয়ক আৰু ‘Send OTP’ টো ক্লিক কৰক । OTP ত প্ৰৱেশ কৰি ‘Login’ ত ক্লিক কৰক ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ৩: ‘Document Update’ত ক্লিক কৰক ।

তৃতীয় পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ৪: গাইডলাইন পঢ়াৰ পিছত ‘Next’ ত ক্লিক কৰক ।

চতুৰ্থ পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ৫: ‘Verify Your Demographic Details’ পৃষ্ঠাত ‘I verify that the above details are correct’ বাকচটোত ক্লিক কৰক আৰু ‘Next’ ক্লিক কৰক ।

পঞ্চম পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ৬: ‘‘Proof of Identity’ আৰু ‘Proof of Address’ নথিপত্ৰ আপলোড কৰক আৰু ‘Submit’ ক্লিক কৰক।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ (myAadhaar Portal)

ষ্টেপ ৭: আপুনি আপোনাৰ ইমেইলত এটা ‘Service Request Number (SRN)’ লাভ কৰিব । আপুনি আপোনাৰ দস্তাবেজ আপডেট অৱস্থা SRN ৰ পৰা অনুসৰণ কৰিব পাৰিব ।

আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সবিশেষ সাত কৰ্মদিনৰ ভিতৰত আপডেট কৰা হ'ব ।

আধাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে কি কি নথি-পত্ৰৰ প্ৰয়োজন ?

আপোনাৰ আধাৰ সবিশেষ নবীকৰণ কৰিবলৈ myAadhaar পৰ্টেলত আপলোড কৰিবলগীয়া নথিপত্ৰসমূহ তলত দিয়া হ'ল:

পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ

পাছপ'ৰ্ট

ড্ৰাইভিং লাইচেন্স

পান কাৰ্ড

ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড

লেবাৰ কাৰ্ড

স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট (SLC)/ স্কুল ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট (TC)

স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা ব’ৰ্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা নম্বৰ শ্বীট/প্ৰমাণপত্ৰ

বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ

ৰেচন কাৰ্ড

ঠিকনাৰ প্ৰমাণ

বেংকৰ পাছবুক

বিদ্যুৎ বা গেছ সংযোগৰ বিল

পাছপ'ৰ্ট

বিবাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ

ৰেচন কাৰ্ড

সম্পত্তি কৰ ৰচিদ

১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কি হ’ব ?

১৪ ছেপ্টেম্বৰত myAadhaar পৰ্টেলত আধাৰ সবিশেষ আপডেট কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত ২৫ টকা মাচুল দি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে পৰিচয় প্ৰমাণ আৰু ঠিকনাৰ নথি-পত্ৰ আপডেট কৰিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক: 14 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে এই সহজ পদ্ধতিৰে নৱীকৰণ কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন - Updation of Aadhaar details