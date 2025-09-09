ETV Bharat / bharat

সাৱধান হওক, নেপালৰ দৰে পৰিস্থিতি যিকোনো দেশতে সৃষ্টি হ’ব পাৰে; সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ সতৰ্কবাণী

নেপালত জ্বলি আছে Gen Z-ৰ প্ৰতিবাদৰ অগনি । দেশখনৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিকলৈ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে বিজেপি চৰকাৰক কৰিছে সতৰ্কবাণী ।

সোমবাৰে কাঠমাণ্ডুত হোৱা প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 10:05 PM IST

2 Min Read
মুম্বাই : ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কেৱল ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবেই চৰকাৰৰ পতন ঘটিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়া নিসিদ্ধ কৰাৰ পিছতে নেপালত জনতাৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।

সংসদত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগো কৰিছে । আনহাতে, নেপালৰ আদালত চৌহদতো জুই লগোৱাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক-যুৱতীয়ে গৃহমন্ত্ৰীৰ ঘৰতো আক্ৰমণ কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত জনতাৰ ক্ষোভত জ্বলিছে এতিয়া নেপাল । ক্ৰমাৎ নেপালত আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহভাৱে নিম্নগামী হৈছে ।

নেপালৰ এই পটভূমিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিৱসেনাৰ নেতা তথা সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে এটা ইংগিত দিছে । তেওঁ কয়, ''যিকোনো দেশতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, সাৱধান হওক !'' সঞ্জয় ৰাউতৰ এই সতৰ্কবাণীয়ে যেন শাসকীয় বিজেপিক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নিষেধাজ্ঞা জাৰি আৰু চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মাজতে মঙলবাৰে নেপালৰ খদগা প্ৰসাদ শৰ্মা অলিয়ে পদত্যাগ কৰি দেশ এৰিবলৈ পলায়নৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত শ শ প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী অলিয়ে পদত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নেপালৰ প্ৰতিবাদে তাত থকা শাসকসকলক ক্ষতিসাধন কৰিছে । ফলত চৰকাৰ সলনিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । এই প্ৰতিবাদৰ পিছত নেপালৰ মন্ত্ৰীসকলে দেশ এৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

যিহেতু নিজ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মাই, সেয়ে নেপালত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বালেন শ্বাহে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে যুৱক-যুৱতীসকলৰ নেতৃত্বত চলা এই হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত কমেও ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৩০০ ৰো অধিক লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

