নৱৰাত্ৰিত এটা ৰাজপৰিয়ালৰ বিশেষ পৰম্পৰা: 'বজ্ৰ মুষ্টি কলাগা' যুদ্ধ

নৱৰাত্ৰিত এটা ৰাজপৰিয়ালৰ বিশেষ পৰম্পৰা: 'বজ্ৰ মুষ্টি কলাগা' যুদ্ধ
নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত এটা সম্প্ৰদায়ৰ বিশেষ পৰম্পৰা । যি প্ৰায় ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণা । জানো আহক এই পৰম্পৰাৰ বিষয়ে ।
Published : October 1, 2025 at 5:47 PM IST
মহীশূৰ: সমগ্ৰ দেশতে দশেৰা উৎসৱ অতি উলহ-মালহৰে পালন কৰা হৈছে । কিছু কিছু স্থানত বহু বছৰ ধৰি দশেৰা উপলক্ষে পালন কৰি অহা হৈছে বিশেষ বিশেষ পৰম্পৰা । কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰৰ ৰাজপৰিয়ালে নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পালন কৰে এক ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা ।
'বজ্ৰ মুষ্টি কলাগা' এক আকৰ্ষণীয় পৰম্পৰা । বিজয়া দশমীৰ দিনা প্ৰাসাদৰ কল্যাণ মণ্ডপত তৈয়াৰ কৰা ৰঙামাটিৰ আখড়াত বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধ আয়োজন কৰা হয় । বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধ দেশৰ কোনো স্থানতে অনুষ্ঠিত নহয় । মহীশূৰত এই পৰম্পৰা আজিও চলি আহিছে ।
বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধৰ ইতিহাস:
নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত জট্টী সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধৰ ইতিহাস ৪০০-৫০০ বছৰ পুৰণি । বিজয়নগৰ ৰাজবংশৰ সময়ত, জট্টী সম্প্ৰদায়ে গুজৰাটৰ পৰা ৰাজপৰিয়ালৰ দ্বাৰা শাসিত ক্ষেত্ৰত বসতি পাতিছিল । সেই সময়ত তেওঁলোকে ৰজাৰ মহলত শৰণ লৈছিল আৰু মল্লযুঁজ কৰিছিল ।
কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰ, বেংগালুৰু, চামৰাজনগৰ আৰু চন্নপাটনা ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ১০-১২ হাজাৰ জট্টী আছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যৱসায়ত ব্ৰতী হৈ আছে ।
জট্টীসকলৰ আহাৰ:
দশেৰাৰ তিনিমাহ পূৰ্বে বজ্ৰ মুষ্টি কলগাৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰা জট্টীসকলে নিজৰ আহাৰত যথেষ্ট কঠোৰ নিয়ম পালন কৰে । তেওঁলোকে দৈনিক আহাৰত বিশেষকৈ ফল, গাখীৰ, কণী আদি খায় । প্ৰথমতে মহাৰাজে নিজৰ প্ৰাসাদতে জট্টীসকলক ৰাখিছিল । যদিও বৰ্তমান জট্ট কলগা নহয়, তথাপিও কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে বজ্ৰ মুষ্টি কলগাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
কি হয় এই যুদ্ধত:
বজ্ৰ মুষ্টি কলাগা, মহীশূৰৰ এক পৰম্পৰাগত যুদ্ধ কলা, য'ত দুজন মল্লযুঁজাৰুৱে এক ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰা সৰু অস্ত্ৰ, যাক 'বজ্ৰ মুষ্টি বুলি কোৱা হয়, তাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰে । ইয়াত প্ৰথমতে তেজ উলিয়াব পৰা জনক বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় । মহলৰ ভিতৰত তৃতীয় পূজাৰ পাছত, মহাৰাজে তৰোৱাল উছাই আৰু মাজতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধৰ সংকেত দিয়ে ।
লগে লগে ৩০ ৰ পৰা ১ মিনিটৰ ভিতৰত দুই জট্টীৰ মাজত বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধ আৰম্ভ হয় । যেতিয়া জট্টীয়ে পুনৰ বজ্ৰ মুষ্টি অস্ত্ৰৰে যুদ্ধ কৰি তেজ উলিয়াই তেতিয়াহে যুদ্ধ অন্ত পৰে । ইয়াৰ পাছত ৰাজপৰিয়ালে এক বিজয় যাত্ৰা কৰে আৰু পিছত পূজা আয়োজন কৰা হয় ।
বজ্ৰ মুষ্টি অস্ত্ৰ কি:
ই এক সৰু চোকা ধাতুৰ উপকৰণ, যাক মল্লযুঁজাৰুসকলে নিজৰ মুঠিৰ পিন্ধি লয় । ইয়াৰ শব্দগত অৰ্থ হৈছে বজ্ৰৰ দৰে মুঠি । হাতীৰ দাঁতেৰে বনোৱা হয় । প্ৰাচীণ কালত, চাৰিবিধ অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ হৈছিল । হৰিণাৰ শিং, ধাতুৰ বজ্ৰ মুষ্টি, লোহাৰ বজ্ৰ মুষ্টি আৰু ক'লা কাঠৰ বজ্ৰ মুষ্টি । বৰ্তমান ব্যৱহাৰ হোৱা হাতীৰ দাঁতৰ অস্ত্ৰ ৰাজমহলৰ পৰা দিয়া হয় আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি তাক ঘূৰাই দিয়া হয় ৷
পৰম্পৰাৰ বাবে কৰা হয় যুদ্ধ:
বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধত তিনিবাৰকৈ অংশগ্ৰহণ কৰা ৰঘূনাথ জট্টীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধৰ বাবে জট্টীসকলৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ উচ্চতা আৰু ওজনৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি কৰা হয় । বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধ দেৱী চামুণ্ডেশ্বৰীৰ কৃপাত হয় । এই যুদ্ধত যি আঘাত পাই সেয়া চামুণ্ডেশ্বৰীৰ কৃপাত হয় । এতিয়া বজ্ৰ মুষ্টি যুদ্ধ পূৰ্বৰ দৰে নহয় । এয়া কেৱল পৰম্পৰাৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় ।"