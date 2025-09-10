ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ভাৰতৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী অনেক । এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ বিষয়েই এই প্ৰতিবেদন ৷

Train stops at anugrah narayan road ghat station in Aurangabad Bihar or only 15 days in year
ভাৰতৰ এনে এটা ষ্টেচন,য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঔৰংগাবাদ: ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ প্ৰায় ৭৫০০ টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত ঔৰংগাবাদৰ অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ ৰোড ঘাট ষ্টেচনৰ আছে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট, কিয়নো ইয়াত বছৰৰ ৩৬৫ দিনৰ ভিতৰত ১৫ দিনহে ৰে'ল ৰয় । এই অনুগ্ৰহ ৰে'লৱে ষ্টেচনত কেৱল পিতৃপক্ষৰ সময়তহে ৰে'ল ৰয় ।

১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল:

বৰ্তমান যিহেতু পিতৃপক্ষ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই সময়ত পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়-গয়া ৰে'লখণ্ডৰ অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ ৰোড ঘাট ষ্টেচন আকৌ এবাৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠিছে । আগন্তুক দুই সপ্তাহলৈ ইয়াত যাত্ৰীসকলৰ ভিৰ দেখা যাব । এই ১৫ দিনলৈকে দেশ-বিদেশৰ পিণ্ডদাতাসকলে ইয়াত নামি পিণ্ডদান কৰিব । বাকী ৩৫০ দিনেই এই ষ্টেচনত দেখা যাব কেৱল নিস্তব্ধতা । এখনো ৰে'ল আৰু এই ষ্টেচনটোত ৰোৱা দেখা নাযাব ৷

কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ ৰ'ব ৰে'ল:

৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পিতৃপক্ষ আৰম্ভ হৈছে । গতিকে ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ ৰোড ঘাট ষ্টেচনত ৰে'ল ৰ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে । এই মাহৰ ২১ তাাৰিখলৈকে এই ষ্টেচনত ৰে'ল ৰ'ব, ইয়াৰ পাছত পুনৰ ৰে'ল ৰোৱা বন্ধ হ'ব ।

এইবাৰ ৮ যোৰা ৰে'লৰ পৰিচালনা হ'ব:

পিতৃপক্ষৰ বাবে এইবাৰ অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ ৰোড ঘাট ষ্টেচনত ৮ যোৰা ৰে'ল ৰ'ব । এই সকলোবোৰ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল, যিসমূহ ৰে'ল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ৰে'লৱে জংচনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পোনে পোনে গয়া জংচনলৈ যায় । ইয়াৰ মাজতে অনুগ্ৰহ নাৰায়ণ ৰোড ঘাট ষ্টেচনলৈ আহে, য'ত যাত্ৰীসকল নামি পুনপনত পিণ্ডদান কৰে আৰু তাৰ পাছত গয়ালৈ যায় ।

লগতে পঢ়ক: মৃত্যু ১৯, আহত প্ৰায় ৩০০; নেপালত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, সীমান্তত জাৰি হাই এলাৰ্ট

সাৱধান হওক, নেপালৰ দৰে পৰিস্থিতি যিকোনো দেশতে সৃষ্টি হ’ব পাৰে; সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ সতৰ্কবাণী

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUGRAH NARAYAN ROAD GHAT STATIONPITRU PAKSHA 2025EAST CENTRAL RAILWAYইটিভি ভাৰত অসমBIHAR UNIQUE RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.