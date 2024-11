ETV Bharat / bharat

গায়ানাত এখন মিনি ভাৰত আছে : মন কি বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়

By ANI

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে শ্লোভাকিয়াত কৰা এক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপনিষদ অৰ্থাৎ প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থসমূহ শ্লোভাক ভাষালৈ (Slovak language) অনুবাদ কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয়, "শ্লোভাকিয়াত চলি থকা এনে আন এক প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিছো যিটো আমাৰ সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ সৈতে জড়িত । ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ উপনিষদসমূহ শ্লোভাক ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে । এই প্ৰচেষ্টাসমূহে বিশ্বব্যাপীও দেখুৱাইছে । আমাৰ সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে বিশ্বজুৰি কোটি কোটি মানুহ আছে যাৰ হৃদয়ত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ আছে ।"

উল্লেখযোগ্য যে ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ গিয়ানালৈ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ ৫৬ বছৰৰ ভিতৰত দেশ ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু গায়ানাই ১০খন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ (MoUs) কৰে, য’ত সংস্কৃতি, কৃষি, ঔষধ, কেৰিবিয়ান ৰাষ্ট্ৰত UPI ৰ নিয়োগ আদি ক্ষেত্ৰসমূহ সামৰি লোৱা হয় । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গায়ানাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলীয়ে ‘এক পেড় মা কে নাম’ (Ek Ped Ma Ke Naam) পদক্ষেপৰ অধীনত এটা গছপুলি ৰোপণ কৰে ।

ভাৰতে কৃষি আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দৰে পাৰস্পৰিকভাৱে চুক্তিবদ্ধ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবেও গিয়ানালৈ ঋণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে জৈৱ ইন্ধন, শক্তি, খনিজ পদাৰ্থ, ঔষধৰ দৰে খণ্ডত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক টাৰ্ণঅভাৰ সামান্য হৈ থকাৰ বিপৰীতে এই ধাৰা ইতিবাচক আৰু আশাব্যঞ্জক ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে সহযোগিতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিব, ভাৰত-গায়ানাৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব আৰু বহল আঞ্চলিক অংশীদাৰিত্বক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গায়ানা ভ্ৰমণৰ সময়ত ‘জৰ্জটাউন চহৰৰ চাবি’ও (Key to the city of Georgetown) লাভ কৰে । গায়ানাত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ পৰাও তেওঁক গুঞ্জৰিত আদৰণি জনোৱা হয় । (ANI)