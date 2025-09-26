গ্ৰামাঞ্চলত এগৰাকী ৮৫ বছৰীয়া চিকিৎসকৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা যদিও ওড়িশাত বসতি স্থাপন কৰা ডাঃ সুবৰ্ণা দেৱীয়ে ২৭ বছৰ ধৰি শিশুসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷
গঞ্জাম: ২৭ বছৰ ধৰি গঞ্জাম জিলাৰ জ্যেষ্ঠ শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি সুবৰ্ণা দেৱীয়ে শিশুসকলক আগবঢ়াই আহিছে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা । ১৯৯৮ চনত ওড়িশাৰ এখন আগশাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত গোপালপুৰৰ সমীপৰ এখন গাঁৱত দৰিদ্ৰ লোকৰ সেৱাৰ বাবে ৱাননেছ চিলড্ৰেনছ ক্লিনিক স্থাপন কৰে মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে ।
গ্ৰামাঞ্চলত চিকিৎসক কম বুলি সততে উঠা অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৷ এগৰাকী প্ৰাক্তন শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ, বেৰহামপুৰৰ মহাৰাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ গজাপতি মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত আৰু বুৰ্লা, কটক, বেৰহামপুৰকে ধৰি আন আন চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চিকিৎসকগৰাকীয়ে কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই ।
সুবৰ্ণাই কয়, ‘‘শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও গ্ৰামাঞ্চলত চিকিৎসক বিচাৰি পোৱাটো অতি কঠিন । সেয়েহে ১৯৯৮ চনত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত মই অৱসৰৰ পিছৰ সময়খিনি এখন গাঁৱত কটাবলৈ আৰু দুখীয়া মানুহৰ সেৱা কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিলো ।’’
এনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত তেওঁ কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি নাচালে । বিপৰীতে এখন ক্লিনিক খুলি নিষ্পাপ শিশুবোৰক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে ।
পি সুবৰ্ণাই কয়, ‘‘প্ৰথমে মই কেন্সাৰ ৱাৰ্ডত কাম আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছত শিশু ৱাৰ্ডত । তাত শিশু চিকিৎসাৰ এম ডি শিক্ষা লৈ কাম কৰিছিলো । পিছত ৰাজ্যৰ তিনিখন ডাঙৰ মেডিকেল কলেজত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো ।’’
কেৱল শিশুৰ চিকিৎসা সেৱাই নহয়, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলক গৰ্ভাৱস্থাত কেনেকৈ নিজৰ যত্ন ল’ব লাগে আৰু প্ৰসৱৰ পিছত মাতৃ আৰু শিশু উভয়ৰে সুৰক্ষিত জীৱন কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিব পাৰি, সেই বিষয়েও পৰামৰ্শ দিয়ে ডাঃ সুবৰ্ণাই ৷
ডাঃ পি সুবৰ্ণা দেৱীৰ ঘৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত । বিয়াৰ পিছত তেওঁ বেৰহামপুৰলৈ আহিছিল । তাতেই স্নাতক শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ওড়িশাৰ কটকত যোগদান কৰি শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে প্ৰেকটিছ আৰম্ভ কৰে ।
কৰ্মজীৱনত তেওঁ চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰামৰ্শ আৰু পথ প্ৰদৰ্শন কৰাতকৈ অধিক গৱেষণামূলক কাম কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত চি এছ আই আৰ ফেল’শ্বিপৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান চাইল্ডহুড চিৰ’ছিছৰ দৰে ৰোগৰ সন্দৰ্ভত গৱেষণাৰ তথ্য দাঙি ধৰে ।
অৱসৰৰ পিছতো তেওঁ কয় যে তেওঁ ইউনিচেফত প্ৰায় তিনিবছৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰিছিল । সেই সময়ত ৰাজ্যখনত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ অধিক আছিল । প্ৰতি এহেজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে ৮৮ জনৰ মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰে ৬০ শতাংশই জন্মৰ এমাহৰ ভিতৰতে মৃত্যুবৰণ কৰে, সেয়ে নৱজাতকৰ নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হ’ল । কিছুমান কেঁচুৱাই জন্মৰ লগে লগে উশাহ ল’ব নোৱাৰে । সেই কেঁচুৱাকেইটাক তাৎক্ষণিক সহায় নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে ।
আমেৰিকান এছ’চিয়েশ্যন অৱ ফিজিচিয়ানছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ পুঁজিৰে চলি থকা এটা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে লাভ কৰা আঠ হাজাৰ টকাৰে তেওঁ এখন বাহন ক্ৰয় কৰে আৰু গঞ্জাম আৰু গজাপতি জিলাৰ প্ৰতিখন গাঁও, সকলো প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰা জিলা চিকিৎসালয়লৈকে যাত্ৰা কৰি নৱজাতকৰ যত্নৰ ওপৰত বিস্তৃত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে সজাগতা সৃষ্টি কৰে ।
আগতে গাঁও অঞ্চলত চিকিৎসকতকৈ বেছি ধাই (ধাত্ৰীয়ে) হে প্ৰসৱ কৰোৱাইছিল ৷ সেয়েহে এই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে "ধইৰা সাথী পাৰি" নামৰ এখন কিতাপ লিখে । চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰু তেওঁৰ অভিযানে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে বুলি পি সুবৰ্ণাই কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, ’’মই মোৰ চাকৰিটো ভালপাওঁ । সেইবাবেই মই বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছো । এফালে মোৰ কৰ্তব্য ভাল লাগে আৰু আনফালে যিহেতু অৱসৰৰ পিছত মাহেকীয়া পেঞ্চন পাওঁ, গতিকে ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াবলৈ টকা বিচাৰিব নালাগে । এবছৰৰ আগতে মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে । মোৰ পুত্ৰ দুজনৰ চাকৰি আছে । মই অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ টকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এনে বিনামূলীয়াকৈ সেৱা কৰাত মই সন্তুষ্টি বিচাৰি পাইছো ।’’
