মৃত গৰাকীৰ বাবে হাস্পতালৰ সমুখত চাৰিমাহে অপেক্ষাৰত এটা কুকুৰ - A dog is waiting for its owner

By ETV Bharat Assamese Team Published : 59 minutes ago | Updated : 47 minutes ago

গৰাকীৰ অপেক্ষাত অপেক্ষাৰত এটা কুকুৰ ( ETV Bharat )

নেশ্যনেল ডেস্ক,২০ আগষ্ট: সময়ত মানুহেও লগ এৰে । কিন্তু শেষলৈকে ৰৈ থাকে আপোন জীৱ-জন্তু । গৰাকীৰ প্ৰতি কুকুৰৰ আনুগত্যৰ কথা সকলোৱে জানে । যিকোনো পৰিস্থিতিতে লগ নেৰে কুকুৰে । তাকেই যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে এটা কুকুৰে । গৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো চাৰি মাহে চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত অপেক্ষাৰত হৈ থাকিল এটা পোহনীয়া কুকুৰ । কেৰেলাৰ কন্নুৰৰ শিৱমোগাত দেখা গ'ল এই দৃশ্য । চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত কুকুৰটো (ETV Bharat)

