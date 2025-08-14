নতুন দিল্লী: কাইলৈ দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ৷
যিহেতু দেশবাসীয়ে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, সেয়েহে এইবেলি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘নতুন ভাৰত’ । এই উদযাপনে এখন সমৃদ্ধিশালী, সুৰক্ষিত আৰু সাহসী ‘নতুন ভাৰত’ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অবিৰত উত্থানৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব আৰু প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিব ।
লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠ আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিঙে । দিল্লী এলেকাৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং (জি অ’ চি) লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ভৱনীশ কুমাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখামুখি কৰাই দিব প্ৰতিৰক্ষা সচিবে ।
ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চেল্যুটিং বেছলৈ নিয়া হ’ব, য’ত আন্তঃসেৱা আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ সংযুক্ত গাৰ্ডে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাধাৰণ চেল্যুট প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গাৰ্ড অৱ অনাৰ পৰিদৰ্শন কৰিব । এই গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ দলটোত থাকিব ৯৬ গৰাকী জোৱান (সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ ২৪ জনকৈ জোৱান) ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সমন্বয়ক সেৱা । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সমন্বয়ক সেৱা ।
গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব উইং কমাণ্ডাৰ এ শ্বেখোন । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাৰ্ড অৱ অনাৰত সেনা দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব মেজৰ অৰ্জুন সিং, নৌসেনাৰ দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ কোমলদীপ সিং আৰু বায়ুসেনাৰ দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব স্কোয়াড্ৰন নেতা ৰাজন অৰোৰা । আনহাতে, দিল্লী আৰক্ষীৰ দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত ৰোহিত ৰাজবীৰ সিং ।
গাৰ্ড অৱ অনাৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰলৈ আগবাঢ়িব, য’ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠ, প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী জেনেৰেল অনিল চৌহান, সেনা বাহিনীৰ মুৰব্বী জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী, নৌসেনাৰ মুৰব্বী এডমিৰেল দিনেশ কে ত্ৰিপাঠী আৰু এয়াৰ ষ্টাফৰ মুৰব্বী এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল এ পি সিঙে তেওঁক সম্ভাষণ জনাব ।
তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব । জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সহযোগ কৰিব উৰণ বিষয়া ৰশিকা শৰ্মাই । এই চেল্যুটৰ লগে লগে ১৭২১ ফিল্ড বেটাৰী (চেৰেমনিয়ল) ৰ বীৰ জোৱানসকলে ২১ টা বন্দুকৰ চেল্যুট দিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা এজনকৈ বিষয়া আৰু ৩২ টাকৈ অন্যান্য ৰেংকৰে গঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গাৰ্ডে মুঠ ১২৮ জন জোৱানক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰদান কৰিব । এই আন্তঃসেৱা গাৰ্ড আৰু পুলিচ গাৰ্ডৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব উইং কমাণ্ডাৰ তৰুণ ডগৰ ।
নেশ্যনেল ফ্লেগ গাৰ্ডত থকা সেনা দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব মেজৰ প্ৰকাশ সিং, নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টৰ কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ মহম্মদ পাৰৱেজ আৰু বায়ুসেনাৰ কণ্টিজেণ্টৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব স্কোয়াড্ৰন লিডাৰ ভি ভি শ্বাৰভানে । দিল্লী আৰক্ষীৰ দলটোৰ কমাণ্ডাৰ হ’ব অতিৰিক্ত উপ-আয়ুক্ত অভিমন্যু পছৱালে ৷
পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় চেল্যুট’ বা অভিবাদন জনোৱা হ’ব । জেচিঅ’ আৰু আন ২৫ টা ৰেংকৰে গঠিত বায়ুসেনাৰ বেণ্ডটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ‘ৰাষ্ট্ৰীয় চেল্যুট’ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত বাজিব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ৷ জুনিয়ৰ ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ এম ডেকাই এই বেণ্ডটো পৰিচালনা কৰিব । বেণ্ডটোৰ অংশ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১১ গৰাকী অগ্নিবীৰ এয়াৰ মিউজিচিয়ানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দুখন মি-১৭ হেলিকপ্টাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনস্থলীত পুষ্পবৃষ্টি কৰিব ৷ তাৰে এখন হেলিকপ্টাৰত থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু আনখনত থাকিব ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ ৰ পতাকা ৷ এই হেলিকপ্টাৰ দুখনৰ কেপ্টেইনৰ দায়িত্বত আছে উইং কমাণ্ডাৰ বিনয় পুনিয়া আৰু উইং কমাণ্ডাৰ আদিত্য জয়ছোৱাল ।
এইবেলি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সফলতাও উদযাপন কৰা হ’ব । জ্ঞানপথৰ ভিউ কাটাৰত থাকিব অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ল’গ’ । এই অভিযানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশেষভাৱে পুষ্পসজ্জাও কৰা হ’ব ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ছপা কৰা হৈছে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ল’গ’ ৷ চেনাব দলঙৰ ৱাটাৰমাৰ্কটোও নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ছপা কৰা হৈছে, য’ত ‘নতুন ভাৰত’ ৰ বিকাশ চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।
পুষ্পবৃষ্টিৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণৰ শেষত ৰাষ্ট্ৰীয় কেডেট কৰ্পছৰ কেডেট আৰু ‘মেৰা ভাৰত’ ৰ স্বেচ্ছাসেৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানত মুঠ ২৫০০ পুৰুষ-মহিলা কেডেট (সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনা) আৰু ‘মেৰা ভাৰত’ ৰ স্বেচ্ছাসেৱকে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই কেডেট আৰু ‘মেৰা ভাৰত’ ৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ সন্মুখত জ্ঞানপথত বহিব । তেওঁলোকে গঠন কৰিব ‘নিউ ইণ্ডিয়া’ৰ ল’গ’ ।
এইবাৰ লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত হোৱা উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰায় ৫ হাজাৰ বিশিষ্ট অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । বিভিন্ন ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ পৰাও পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিহিত প্ৰায় ১৫০০ ৰো অধিক লোকক এই বৃহৎ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।
নাগৰিকসকলৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ প্ৰচাৰ আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিজয় উদযাপনৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সন্ধিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত একাধিক বেণ্ড পৰিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । এই অনুষ্ঠানসমূহ দেশৰ ১৪০ টাতকৈও অধিক স্থানত সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা, ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী, এন চি চি, চি আৰ পি এফ, আই টি বি পি, চি আই এছ এফ, এছ এছ বি, বি এছ এফ, আই ডি এছ, আৰ পি এফ আৰু আছাম ৰাইফলছৰ বেণ্ডে পৰিৱেশন কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনলৈ তিনি কাৰ্গিল যোদ্ধাৰ পৰিয়ালক আমন্ত্ৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ - INDEPENDENCE DAY 2025