প্ৰবল বৃষ্টিপাত : হায়দৰাবাদৰ ভিন্ন স্থানত 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু - WALL COLLAPSE IN HYDERABAD

প্ৰবল বৃষ্টিপাত : হায়দৰাবাদৰ ভিন্ন স্থানত 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু - WALL COLLAPSE IN HYDERABAD

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 8, 2024, 9:15 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:16 AM IST

প্ৰবল বৃষ্টিপাত : হায়দৰাবাদৰ ভিন্ন স্থানত 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ( ETV Bharat )

নেশ্যনেল ডেস্ক, 8 মে’ : তেলেংগানাত ধাৰাসাৰ বৰষুণে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ধুমুহা-বতাহৰ লগতে বৰষুণৰ ফলত হায়দৰাবাদৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত হায়দৰাবাদৰ বসুপল্লীত এখন দেৱাল খহি পৰে ৷ ফলত সাতজন লোক থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে । জানিব পৰা মতে, মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৰেণুকা য়েল্লাম্মা কলনীত বৰষুণৰ বাবে দেৱালখন খহি পৰিছিল । খবৰ পোৱাৰ পিচতেই আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । এই উদ্ধাৰ অভিযান মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা বুধবাৰে পুৱালৈকে অব্যাহত আছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী কৰ্মীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ভগ্ন দেৱালৰ তলৰ পৰা সাতটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গান্ধী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মৃত ব্যক্তিসকলক ওড়িশা আৰু ছত্তিশগড়ৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোক ক্ৰমে তিৰুপতি ৰাও মাজজী(20), শংকৰ(22), ৰাজু(25), খুশীৰাম যাদৱ(34), গীতা(32) আৰু হিমাংশু (14) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ বিষয়াসকলে জনোৱা অনুসৰি, ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> ইফালে ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত, কৃষকসকলে গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । জানিব পৰা মতে এই শোকাৱহ ঘটনাৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত অন্য 7 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ উল্লেখ্য যে, হায়দৰাবাদ আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠৰ অঞ্চলসমূহত বৰষুণৰ ফলত যান-বাহনৰ যাতায়াত প্ৰায় অচল হৈ পৰিছিল । এই বৰষুণৰ ফলত কেইটামান অঞ্চলৰ পথসমূহত কৃত্ৰিম বানৰো সৃষ্টি হৈছিল ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বহু ঠাইত গছ-গছনি উভালি পৰাত যান-বাহনৰ যাতায়াত অচল হৈ পৰে । ইয়াৰ পিচতে বৃহত্তৰ হায়দৰাবাদ পৌৰ নিগমৰ (জিএইচএমচি) উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ জমা হোৱা পানী নিস্কাষণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ উভালি পৰা গছবোৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰাবলৈ ঘটনাস্থলীলৈ ততালিকে ৰাওনা হৈছে ৷ লগতে পঢ়ক: এখন গাঁও, য'ত বিচ্ছেদ হৈছে সম্পৰ্ক, অবিবাহিত যুৱক-যুৱতীসকল; কিয় জানেনে ? - Lok sabha election 2024

