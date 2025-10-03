৫ খন পাকিস্তানী এফ-১৬ যুঁজাৰু বিমান ধ্বংস, বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীৰ বৃহৎ বিস্ফোৰণ
ভাৰতে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনা শিবিৰত আক্ৰমণ কৰি ৪-৫ খন এফ-১৬ বিমান ধ্বংস কৰা বুলি অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বালৰ ৷
নতুন দিল্লী: অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ এয়াৰ বেছত থকা তিনিটাকৈ শিবিৰত আক্ৰমণ চলাই প্ৰায় পাঁচখনকৈ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত এফ-১৬ বিমানখনো আছিল ৷ ইয়াৰোপৰি একাংশ চোৰাংচোৱা বিমানো আছিল ।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৯৩ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিঙে এই মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয় যে তিনিওটা সেৱাই সুদৰ্শন চক্ৰৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বালে লগতে কয় যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ তিনিওটা সেৱাৰ মাজত থকা সহযোগিতাৰ প্ৰতিফলন, যিটো সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।
এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিঙে কয়, ‘‘যিমানদূৰলৈকে পাকিস্তানৰ লোকচানৰ কথা আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ বহুসংখ্যক বিমানঘাটিত আঘাত কৰিছো আৰু আমি বৃহৎ সংখ্যক শিবিৰতো আক্ৰমণ কৰিছো । এই আক্ৰমণৰ বাবে কমেও চাৰিটা স্থানত ৰাডাৰ, দুটা স্থানত কমাণ্ড আৰু কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ, দুটা স্থানৰ ৰাণৱেৰ ক্ষতি হৈছে । ইয়াৰ বাহিৰেও তিনিটা ভিন্ন স্থানত থকা তেওঁলোকৰ তিনিটা শিবিৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।’’
এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বালে কয়, ‘‘ভাৰতে এটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লৈ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অন্ত পেলাইছিল ৷ ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বই শিকিব লাগে ।’’ তেওঁ কয় যে বায়ুসেনাই যুদ্ধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে "ৰোডমেপ ২০৪৭" প্ৰস্তুত কৰিছে ৷
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰি তেওঁ কয় যে ই তিনিওটা সেৱাৰ মাজত থকা সহযোগিতাৰ প্ৰতিফলন । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত পাকিস্তানৰ ক্ষতিৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয় যে আমাৰ হাতত দীৰ্ঘদূৰত্বৰ এয়াৰবৰ্ণ ৱাৰ্ণিং এণ্ড কণ্ট্ৰল চিষ্টেম (এ ৱাই চি এছ) আৰু চাৰিৰ পৰা পাঁচখন যুঁজাৰু বিমান ধ্বংসৰ প্ৰমাণ আছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰস্বৰূপে ভাৰতে ৭ মে’ ত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ আৰম্ভ কৰিছিল, য’ত পাকিস্তানৰ অধীনষ্ঠ অঞ্চলসমূহৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল ।
এই আক্ৰমণৰ ফলত চাৰিদিনীয়া তীব্ৰ সামৰিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়, যিটো ১০ মে’ত সামৰিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ চুক্তিৰ সৈতে সমাপ্ত হয় । এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে তিনিওটা সেৱাই সুদৰ্শন চক্ৰৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৫ আগষ্টত ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক আৰু অসামৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে যিকোনো ভাবুকিৰ প্ৰতি নিৰ্ণায়ক সঁহাৰি প্ৰদানৰ বাবে থলুৱা বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই অধিক পৰিমাণে এছ-৪০০ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেপণাস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নত এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বালে স্পষ্ট উত্তৰ নিদিলেও এই ব্যৱস্থাই নিজকে ভালদৰে প্ৰমাণ কৰিছে বুলি কয় ।
