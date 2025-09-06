2020 দিল্লী দাংগা : জামিন অস্বীকাৰ কৰা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল শ্বাৰ্জিল ইমামৰ
মঙলবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইউএপিএৰ গোচৰত বিচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা কৰ্মী উমৰ খালিদ, শ্বাৰ্জিল ইমাম আৰু আন ৭ জন লোকক জামিন নাকচ কৰে ।
নতুন দিল্লী : ২০২০ চনত উত্তৰ-পূব দিল্লীত সংঘটিত হোৱা দাংগাৰ সৈতে জড়িত বৃহত্তৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি UAPA ৰ গোচৰত জামিন বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ দাখিল আবেদন কৰিছে জেএনইউৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্বাৰ্জিল ইমামে ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গৃহীত কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অধিবক্তা ফৌজিয়া ছাকিলৰ জৰিয়তে ইমামে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই আবেদন দাখিল কৰে । অহা সপ্তাহত ইমামৰ এই আবেদনৰ শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সংঘটিত হোৱা দাংগাৰ আঁৰৰ কথিত ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত UAPAৰ গোচৰত বিচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা কৰ্মী উমৰ খালিদ, শ্বাৰ্জিল ইমাম আৰু আন সাতজনক জামিন প্ৰদানৰ পৰা মঙলবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে । ন্যায়াধীশ নৱিন চাওলা আৰু শালিন্দৰ কৌৰৰ বিচাৰপীঠে খালিদ, ইমাম, মহম্মদ ছালিম খান, শ্বিফা উৰ ৰেহমান, আথাৰ খান, মীৰন হাইদৰ, আব্দুল খালিদ ছাইফি, গুলফিছা ফাতিমা, আৰু ছাদাব আহমেদৰ জামিন আবেদনৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰে । ৯ জুলাইত নিৰ্দেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে বিচাৰপীঠে অনুষ্ঠিত কৰে যে সকলো আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে ।
২০২০ চনৰ পৰা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা অভিযুক্তসকলে তেওঁলোকৰ জামিন আবেদন খাৰিজ কৰা বিচাৰ আদালতৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে । বিচাৰ বিভাগে জামিন আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে এইটো স্বতঃস্ফূৰ্ত দাংগাৰ গোচৰ নহয় বৰঞ্চ এনে এটা গোচৰ য’ত দাংগা “অশুভ উদ্দেশ্য” আৰু “সুচিন্তিত ষড়যন্ত্ৰ”ৰে “বহুত আগতীয়াকৈ পৰিকল্পিত” কৰা হৈছিল।
তাৰ পিছত বিচাৰ বিভাগৰ হৈ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কয় যে এইটো বিশ্ব পৰ্যায়ত ভাৰতক বদনাম কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু কেৱল দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰাগাৰত বন্দী হোৱাটোৱেই জামিনৰ কোনো ভিত্তি নহয় । মেহতাই যুক্তি দিছিল যে "যদি আপুনি আপোনাৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে কিবা কৰে তেন্তে আপুনি দোষমুক্ত নোহোৱালৈকে জেলত থকাটোৱেই ভাল" ।
খালিদ, ইমাম আৰু আন কেইবাজনো লোকৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (UAPA) আৰু IPC ৰ বিধানৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সংঘটিত হোৱা দাংগাত ৫৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭০০ৰো অধিক লোক আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
CAA আৰু NRCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সময়তে এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইমামক এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ২০২০ চনৰ ২৫ আগষ্টত । জামিন নাকচ কৰা বিচাৰ আদালতৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইমাম, খালিদ আৰু অন্যান্যসকলে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰাবন্দী আৰু জামিন লাভ কৰা অন্যান্যসহ অভিযুক্তৰ সৈতে সমতাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
ইমাম, ছাইফী, ফাতিমা, আদিৰ জামিন আবেদন ২০২২ চনৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছিল আৰু সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল । দিল্লী আৰক্ষীয়ে সকলো অভিযুক্তৰ জামিন আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসা “ক্লিনিকেল আৰু পেথ’লজিকেল ষড়যন্ত্ৰ”ৰ গোচৰ ।