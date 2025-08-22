ETV Bharat / bharat

তিৰুপতি মন্দিৰলৈ ১২১ কিলো সোণ দান দিলে উদ্যোগপতিয়ে - MEGA DONATION TO TIRUMALA BALAJI

এগৰাকী আগশাৰীৰ উদ্যোগপতিয়ে ১২১ কেজি সোণ দান কৰা বুলি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে জানিবলৈ দিয়ে ৷

MEGA DONATION TO TIRUMALA BALAJI
তিৰুপতিৰ তিৰুমালা বালাজী মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য (IANS Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 7:05 PM IST

অমৰাৱতী: তিৰুপতি তিৰুমালাৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামীৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম ভক্তি আৰু জনসেৱা আগবঢ়োৱাৰ মানসেৰে এগৰাকী আগশাৰীৰ উদ্যোগপতিয়ে ১২১ কিলোগ্ৰাম সোণ দান কৰা বুলি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বৃহস্পতিবাৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷

এই অনুদানৰ জৰিয়তে মন্দিৰৰ দাতব্য কাম আৰু মন্দিৰৰ ভৱিষ্যৎ অধিক ত্বৰাম্বিত হ'ব বুলিও নাইডুৱে কয় । তিৰুপতি তিৰুমালা দেৱস্থানম (টি টি ডি) ৰ উদ্যোগত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাকে ধৰি অন্যান্য সেৱাৰ কামৰ বাবেও এই অনুদান ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে কয়, ‘‘ভাৰতীয় পৰম্পৰাই আমাক সদায় দান-বৰঙণিৰ উত্তম মূল্যবোধ শিকাই আহিছে । সমাজৰ প্ৰতি সেৱা আমাৰ ধৰ্ম । এই কাৰণেই আমি আমাৰ ভূমিক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰোঁ । ব্যক্তিগত সফলতাতকৈ সামূহিক মংগল অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিশ্বাস কৰি আমি জন্মভূমিত নিজৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলো । প্ৰকৃত সন্তুষ্টি ধন সঞ্চয় কৰাত নহয়, সমাজক ঘূৰাই দিয়াতহে নিহিত হৈ আছে ।’’

ভক্তৰ অনুদানৰ বিষয়ে তথ্য দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘শ্ৰীবাৰীৰ এজন ভক্তই এটা কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছিল । ইয়াৰ ৬০% শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি ৬০০০-৭০০০ কোটি টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰে । ভগৱান ভেংকটেশ্বৰে তেওঁক এনে ভাগ্য দিছে বুলি বিশ্বাস কৰি তেওঁ মন্দিৰলৈ বুলি ১২১ কেজি সোণ দান কৰিছে ।’’

ভগৱান ভেংকটেশ্বৰ স্বামী প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১২০ কিলোগ্ৰাম গহণাৰে সজ্জিত হৈ থাকে । এই পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভক্তসকলে নিজৰ ভক্তিৰ চিনস্বৰূপে সমান পৰিমাণৰ সোণ দান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । দান কৰা সোণৰ আনুমানিক মূল্য ১৪০ কোটি টকাৰ ওপৰত ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে উদ্যোগপতিগৰাকীৰ এই কামে তেওঁক সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়াবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।

মুম্বাইস্থিত ইউ এন অ’ ফেমিলি ট্ৰাষ্টে শেহতীয়াকৈ তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম (টি টি ডি) ৰ অন্নপ্ৰসাদ ট্ৰাষ্টলৈ ১১ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে । ইউ এন অ’ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিনিধি তুষাৰ কুমাৰে টি টি ডিৰ অতিৰিক্ত ই অ’ ভেংকয়া চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰি চাহিদা খচৰাৰ জৰিয়তে অনুদান আগবঢ়ায় । ইউ এন অ’ ট্ৰাষ্টে অন্নপ্ৰসাদ কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ায় । ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে কয় যে এই ধন তিৰুপতি তিৰুমালা মন্দিৰত দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ভক্তক বিনামূলীয়া অন্নদমন সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

